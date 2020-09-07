小一面試｜保良局蔡繼有學校　校長期望至少見學生及家長一次

鑑於新冠肺炎疫情（COVID-19）影響，今年多間學校的小一面試都轉為遞交片段的方式。保良局蔡繼有學校校長劉筱玲坦言，公布報告日期前已考慮多次以甚麼形式面試，惟認為影片始終無法取代見面，她對疫情發展表示樂觀，盼至少和學生及家長見一面。該校早前公布於9月14日至25日開始接受報名，而簡介影片則只有在9月12日當日在校網播出。 攝影：鄭子峰

保良局蔡繼有學校是12年的「一條龍」私立學校，首5年是小學課程，Year 6開始是中學課程，最終以考IBDP為目標。校長劉筱玲指，學校主力為學生提供快樂童年，相信每個小孩子都愛學習，課程亦致力培育他們溝通和合作的能力，小一開始已開始小組形式的討論和合作，「唔會臨考IB前2年先訓練」。

學校一貫設有3輪面試，以小組形式會見，最後一輪會與家長會面。不過今年受疫情影響，劉校長指有機會縮減至2輪，目的是為了會見申請的學生和家長，屆時每次面見的學生人數會較少，整體所需的時間亦會較長。

「小組面試會一班小朋友答問題、說故事，之後一齊玩遊戲、唱唱歌，由老師觀察他們的行為、態度和合作性，看看他們有沒有聆聽老師的問題，能不能回答。」她又透露，學生在等待面試的期間，學校會提供書籍、棋類和玩具，老師從中已能觀察端倪。而第三輪面試則會和家長見面，她形容家長是合作伙伴，而且要共同教養孩子12年。「見家長時，我們會聊天，談談對孩子的教養和期望，因為對孩子的教育不只在課室之內，需要家長的配合。」她說。

她憶述往年的面試經驗，有些學生在3輪面試的表現都不一樣，「有家長在場可能更曳一點」，但「曳」並不代表他們不愛學習，也不會因此影響取錄，「有些『曳仔』在公開考試表現得好好」。

學生如在語言、溝通方面的才能較出色，無可否認會更有優勢，她強調考生應仔細聆聽和回應老師的提問。而學生多學才藝又能否吸引老師的目光呢？劉校長則認為面試的時間不足學生盡情表現，但如學生在學習才藝之中培養到團隊合作的精神，對面試亦有幫助。

保良局蔡繼有學校。

面試預計在10月展開

小一面試的簡介片段將在9月12日上載到校網，影片內容包括校長講話、學校簡介和課程簡介，希望有意報讀的家長務必於當日於網上收看，影片只上載一天，翌日便會刪除。而網上報名則在9月14日展開，9月25日結束。

在報名階段，家長並不需要提交Portfolio，只需填妥網上資料。面試預計於10月展開，雖然劉校長對疫情表示樂觀，但萬一情況反覆，學校亦會考慮以影片作為第一輪面試。「假如要拍攝影片，學校也會提供題目，讓學生回答。」但她認為小朋友的態度和合作性，難以用影片觀察得到。

雖然在報名階段不用提交Portfolio，但劉校長透露有waiting list的學生不時寄信和畫畫給她，數量很多，她也未必能一一察看。不過亦曾因學生的堅持和毅力，多給予一次面見的機會。

而學生如有兄姊已在校就讀，弟妹亦會有較大機會成功取錄。

小學部實行雙班主任制 提供快樂童年

劉校長指，小學以愉快學習為主，不設排名，連默書也不定日子，測驗考試不設範圍，「所以我經常勸家長不用為小朋友報補習班，也不用太緊張」。

而小學每班設一位華人班主任、一位外籍班主任，2位班主任只任教一班，學生有充足的時間浸淫在雙語的環境之中，自然地學習語文，告別死記硬背和習作抄寫。

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