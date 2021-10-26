乳房X光檢查半緊急等8個月　新界東要1.3年　醫生：腫瘤數月擴散

今個月（10月）為國際乳癌關注月，病人越早發現乳癌，越有助康復，而其中一個協助診斷乳癌的常用方法是做乳房X光造影檢查。不過，醫院管理局的輪候時間遙遙無期，即使是半緊急個案輪候時間中位數都要8個月，按年升超過30%，而新界東聯網更是「重災區」，竟達1.3年冠絕全港。

有醫生稱，X光造影檢查是其中一個重要的篩查工具，若病人早有乳癌，幾個月內已可迅速擴散。病人組織批評，「次緊急個案已經有一定懷疑，可能已經有病徵，有機會係乳癌初期」，難以接受輪候時間過長。

醫管局解釋，因應新冠肺炎疫情，放射科部門按病人緩急情況，延遲乳房X光造影令輪候時間延長，隨疫情放緩服務巳開始回復正常，新界東聯網則因放射科醫生人手短缺和需求不斷增加。



延伸閱讀：01專訪｜乳癌篩查首月近千人參與 劉燕卿：反應好、可擴至基層

公立醫院的輪候時間長期為人詬病，其中協助診斷乳癌的乳房X光造影檢查亦不例外。緊急病人大致在兩周內獲得服務，但半緊急及穩定病人都是「重災區」。半緊急病人方面，2020至2021年度7個聯網整體輪候時間中位數達33周，即近8個月，按年升8周增幅達32%；其中新界東聯網一年間大幅攀升，輪候中位數達69周即1.3年，按年急升近兩倍半。

穩定病人隨時要等足兩年

至於穩定的病人，七個聯網整體輪候中位數為59周即1.1年按年跌22%，最誇張的聯網要數九龍中聯網達到足足兩年（104周）、新界東及九龍西聯網就緊隨其後，分別輪候82周（1.6年）及79周（1.5年），九龍西聯網輪候時間按年跌55%。

公立醫院乳房X光造影檢查輪候時間遙遙無期。

乳房X光造影檢查是常用篩查工具

外科專科醫生周芷茵稱，乳房X光造影檢查是常用篩查乳癌的工具，「睇到好細，早期未成形的乳癌，會睇到惡性鈣化點，睇到癌細胞生長嘅過程，白色一點點就係佢嘅行蹤。」她稱私家醫院沒有緊急、半緊急等分類，但公立醫院因應接不暇需要分流，相信會以年紀及乳房硬度劃分，「年紀大又摸到乳房有硬塊相信係最急」，而10多至20歲女士就算乳房痛就可能被列為半緊急，發現乳癌機會較低。

公立醫院半緊急個案輪候時間長，周芷茵提到腫瘤會在3至4個月內擴散，以往在公立醫院輪候過長的病人，可能都會轉到私人市場檢查，再回到公院跟進節省時間。

周芷茵提到腫瘤會在3至4個月內擴散。（醫生媽媽乳妳 Surgeon Mommy - 周芷茵醫生 Dr Lorraine Chow Facebook）

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌就批評，「次緊急個案已經有一定懷疑，可能已經有病徵，有機會係乳癌初期」，難以接受輪候時間過長，憂慮會令患者病情惡化至下一個期數。

醫管局：疫情令造影檢查延遲

醫管局回覆時解釋，為應付新冠疫情放射科按病人緩急情況，延遲造影檢查，隨疫情逐漸改善，檢查服務巳開始回復正常，當局亦致力改善輪候時間，包括在東區醫院和瑪嘉烈醫院分別增添各一部乳房X光造影機。不過當局承認放射科醫生及放射師人手嚴重短缺，需要持續檢視人手情況和服務需求。

至於新界東半緊急個案輪候時間最誇張，醫管局解釋新界東以聯網為單位，統籌和提供造影服務，疫情期間調整非緊急的檢查服務和縮減服務節數，聯網內放射科醫生人手短缺和需求不斷增加，聯網會在正常工作時間以外，透過特別酬金計劃（Special Honorarium Scheme, SHS）提供額外服務節數「清龍」，處理因疫情積壓的半緊急及穩定個案。

彭鴻昌質疑醫管局以SHS「清龍」無法解決問題。（資料圖片／羅君豪攝）

病人權益組織：醫管局應考慮推出公私營合作計劃

彭鴻昌質疑SHS的成效，「大家叫SHS做賣血，其實係惡性循環嚟，正常人賣血都慘，依㗎醫管局醫生係貧血都要賣血，會嘔血死㗎。唔夠醫生，比多啲錢醫生，令你再辛苦啲，根本就係雙輸，醫生輸在辛苦，病人輸在等得耐。」他促請醫管局認真考慮推出公私營合作計劃，理解當局會憂慮私人市場發展蓬勃，會加劇醫生流失問題，但現時無法再拖延，要有破格思維處理。

醫管局有就專科門診的緊急及半緊急新症訂出目標周數，分別為2周及8周，公眾可監察達標與否。不過當局就指乳房X光造影的緊急、半緊急都無目標周數，即沒有「合格」水平。

彭鴻昌認為現階段訂出服務承諾意義不大，「訂咗都唔會做到」，但長遠而言都要公佈有關目標讓社會得悉。當局稱如病人證實或懷疑患有癌症，將會被納入優先處理類別，按病情緩急安排病人檢查。