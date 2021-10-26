01專訪｜乳癌篩查首月近千人參與　劉燕卿：反應好、可擴至基層

乳癌是本港女性最常見癌症，平均每日約有13人確診。政府上月（9月）開展為期兩年的乳癌先導篩查計劃，為高風險群組女士檢查，預計平均每月有2,000人參與，計劃推出一個多月以來有900人參與。乳癌基金會總幹事劉燕卿接受《香港01》專訪，認為市民反應不錯，先導計劃完結後希望當局考慮為低收入婦女設篩查。



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乳癌自1994年起，成為本港女性最常見癌症，2019年錄得4,761宗，平均每天有13人確診，該年有852名乳癌病人離世，是女士第三大癌症殺手。政府今年9月6日起推出乳癌先導計劃，44至69歲的婦女如有直系親屬曾患乳癌、曾診斷患有良性乳腺疾病、從未生育或第一次生產年齡晚、初經年齡早、體重指數偏高和缺乏體能活動等，被評為患癌風險增加，會被視為合資格人士，參與衞生署家庭健康服務轄下的三間婦女健康中心的婦女健康服務，每年交310元年費，每次乳房X光造影檢查費用為225元。

衞生署回覆稱，由9月6日推出計劃首天至本月15日，約有900名女士於3間婦女健康中心接受婦女健康服務，約3成人要接受乳房X光造影篩查，當中的3成人要再做乳房超聲波檢查；24人領取綜援或持福署簽發的醫療費減免證明書，獲豁免繳交年費，當中8人要再做乳房X光造影檢查，費用同獲豁免。

署方稱，婦女一般會在預約後6至10星期內接受健康服務，若有需要接受乳房X光造影篩查，一般會於一星期內獲安排。

建議擴闊篩查對象至低收入地區44至69歲婦女

乳癌基金會總幹事劉燕卿認為，篩查計劃推出後初期反應不錯，形容當局推出計劃是突破，亦預期發現癌症患者的比率會較坊間高，因為計劃是針對未有病徵高風險人士。先導計劃為期兩年，期望當局之後擴闊篩查對象，涵蓋低收入地區所有44至69歲的婦女，毋須要求她有家族史等因素，「低收入地區女士確診乳癌時候，比較多屬於晚期，搵到都有晒徵狀......佢個心更多投放喺子女、屋企、丈夫度，對自己可能唔係好理」，「唔捨得畀（檢測費用），千幾蚊都畀仔女交學費，但係結果弊喇，佢本來係零期、一期，突然跳咗上去三、四期。」

基金會亦有提供乳房X光造影及超聲波檢查服務，新冠肺炎疫情來襲近兩年，劉燕卿稱疫情嚴峻時，部份市民需求有下降，她呼籲病人切勿因疫情而暫停檢查，「佢未做乳檢但係硬喺摸到舊嘢，你唔好等埋話『可能下個月情況好啲至出街啦』，（組織）就會大咗好多㗎喇......Tumor（腫瘤）唔會等疫情㗎。」

乳房X光造影檢查2.5%人確診乳癌

劉燕卿稱，基金會每月約有1,500至1,800人接受乳房X光造影檢查，當中2.5%人確診乳癌，定期檢測確診者中，6成人都是零期或一期；摸到硬塊病人中，6成人已達第二期或以上，即近晚期。

本月（10月）為國際乳癌關注月，乳癌基金會舉辦第二屆線上籌款活動「邁出一步」，所得善款將提供全面的乳健檢查及患者支援服務，參與者活動期間可以步行、跑步或行山。