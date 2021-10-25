涉宣揚港獨 「第二代美國隊長」煽動分裂國家罪成

外號「第二代美國隊長」的馬俊文，涉嫌在去年8月至11月，在20次公眾場合叫喊口號、接受傳媒訪問時宣揚香港獨立，因此被控煽動他人分裂國家罪。辯方早前陳詞時稱，馬當自己為「試金石」，欲證明國安法非洪水猛獸，沒有意圖煽動分裂國家。經審訊後，區域法院法官今（25日）裁定馬罪名成立。



被告馬俊文（31歲，無業），被控煽動他人分裂國家罪。控罪指，向他去年8月15日至11月22日期間，在香港煽動他人組織、策劃、實施或參與實施，旨在分裂國家、破壞國家統一的行為。不論是否使用武力或者武力相威脅，即將香港特別行政區從中華人民共和國分離出去，或非法改變香港特別行政區的法律地位。

被告馬俊文今被裁定煽動他人分裂國家罪成。 (資料圖片)

涉多番叫「光時」等口號 受訪時形容國安法為「一個裝飾」

控方開案陳詞指，被告於涉案期間，在20個場合包括商場、政總及警署外，不斷公開宣揚香港獨立，藉此煽動他人分裂國家。被告的煽動行為涉及重覆高叫和帶領市民叫喊口號，包括「香港獨立 唯一出路」、「香港人建國」、「光復香港 時代革命」、「全民勇武 武裝起義」。

其中被告在2020年10月17日在旺角朗豪坊外接受訪問，形容國安法為「一個裝飾」，又稱情況猶如衝紅燈，「你衝得幾次既，佢咪俾個警告你囉，再衝多幾次，你唔聽既，咁佢地帶你上警車，上番個15分鐘既遵守交通規則課程，跟住就放你走。」

辯方結案陳詞時，被告當自己為「試金石」，以證明國安法非洪水猛獸，沒有意圖煽動分裂國家，而被告曾多次表明「用口」無法顛覆國家，又稱被告對刑事法及國安法有「不成熟的認知」。

案件編號：DCCC122/2021