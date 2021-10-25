涉宣揚港獨 「第二代美國隊長」煽動分裂國家罪成 下月判刑

外號「第二代美國隊長」的馬俊文，涉嫌在去年8月至11月，在20次公眾場合叫喊口號、接受傳媒訪問時宣揚香港獨立，因此被控煽動他人分裂國家罪。辯方早前陳詞時稱，馬當自己為「試金石」，欲證明國安法非洪水猛獸，沒有意圖煽動分裂國家。經審訊後，區域法院法官今（25日）裁定被告罪名成立。法官裁決時指，被告叫喊港獨口號時無人回應，不代表沒有煽動行為。此外，被告雖沒有列舉實施分裂的方法，但似乎他有政治使命，推動港人相信港獨，遂裁定他罪成。法官把案件押後至11月11日判刑，期間會為被告索取心理報告，期間被告續還柙。



被告馬俊文（31歲，無業），被控煽動他人分裂國家罪。控罪指，向他去年8月15日至11月22日期間，在香港煽動他人組織、策劃、實施或參與實施，旨在分裂國家、破壞國家統一的行為。不論是否使用武力或者武力相威脅，即將香港特別行政區從中華人民共和國分離出去，或非法改變香港特別行政區的法律地位。

法官指不論叫喊內容有否涉及武力 被告多次宣示口號 非「假大空」

法官陳廣池指，在法治社會中，個人的自由並非絕對的，不然其顛覆性不言而喻。對於辯方指被告相信空喊口號並沒有超越國安法界線，陳官認為被告在自圓其說，被告一言堂詮釋法例，他自言沒有犯法並不代表他實際上沒有犯法，也不代表他對法律的理解正確。

陳官亦認為，被告聲稱屢被捕後獲保釋證明自己沒有犯法的說法，屬自我吹噓，又不解他為何要以身試法，指無論其叫喊內容有否涉及武力，被告一而再再而三宣示口號，非「假大空」，而是真心誠意相信其說法，望他人參與及跟從。

陳官並不認為被告所言為瑣碎無聊，被告當時猶如法律學者、權威人士指國安法為裝飾、虛有其表，不但攻擊國安法，同時鼓吹自己的政治論點，及推崇了其他人物的政治立場。

被告馬俊文今被裁定煽動他人分裂國家罪成。 (資料圖片)

認為被告忽視《基本法》第一條 香港是中國不可分離的部分

陳官續指，即使他叫喊港獨口號時無人回應，也不代表沒有煽動行為，當時被告或高估了自己的影響力，而在場看似是記者的人士令被告受到注目，自我感覺良好。

陳官認為，控方以20件事件證明被告非一時衝動犯案，而他在發言中回應其他政治人物，涉推波助瀾煽動他人。雖然被告強調自己在行使《基本法》中的權利，但卻忽視了《基本法》第一條提及，香港特別行政區是中華人民共和國不可分離的部分。

官指被告似乎有政治使命 推動港人相信港獨

陳官亦形容被告多次如人肉錄音機，重複政治人物的口號及定義，從被告種種的言行來看，毫無疑問他有犯罪意圖，非自我陶醉或「假大空」，不接納辯方指被告理解有誤，不代表他有煽動意圖，認為事情非被告說了算，否則便會天下大亂。

陳官指，雖然被告沒有列舉實施分裂的方法，但被告似乎有政治使命，推動香港人相信港獨，從而建立香港共和國，並從中國手上將香港主權奪過來，裁定他有煽動分裂國家的行為及意圖，罪名成立。

涉多番叫「光時」等口號 受訪時形容國安法為「一個裝飾」

控方開案陳詞指，被告於涉案期間，在20個場合包括商場、政總及警署外，不斷公開宣揚香港獨立，藉此煽動他人分裂國家。被告的煽動行為涉及重覆高叫和帶領市民叫喊口號，包括「香港獨立 唯一出路」、「香港人建國」、「光復香港 時代革命」、「全民勇武 武裝起義」。

其中被告在2020年10月17日在旺角朗豪坊外接受訪問，形容國安法為「一個裝飾」，又稱情況猶如衝紅燈，「你衝得幾次既，佢咪俾個警告你囉，再衝多幾次，你唔聽既，咁佢地帶你上警車，上番個15分鐘既遵守交通規則課程，跟住就放你走。」

辯方結案陳詞時，被告當自己為「試金石」，以證明國安法非洪水猛獸，沒有意圖煽動分裂國家，而被告曾多次表明「用口」無法顛覆國家，又稱被告對刑事法及國安法有「不成熟的認知」。

案件編號：DCCC122/2021