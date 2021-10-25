保險經紀疑遭迷姦　辯方指事主自願性交　向被告稱「我聽晒你話」

女保險經紀疑3年前到準男客戶的住所傾談保險時，飲下對方提供、混了安眠藥的啤酒後不省人事，其後遭迷姦。準男客戶被控強姦罪，案件今(25日)在高等法院續審。辯方指經紀是自願和被告性交，又指兩人曾傾談客戶投保的事。期間她形容「上床搞嘢」是各取所需，又不擔心客戶事後反口，強調「我有我既方法，令佢地搞完嘢一定簽」。經紀又叫被告先簽下保單，向對方稱「我聽晒你話」。經紀庭上激動否認辯方說法。



被告林劍峰，37歲，被控於2018年8月29在長沙灣東寧大廈某單位強姦女事主X(現年29歲)。

辯方指X案發時向被告稱「我聽晒你話」 著對方先簽下保單

辯方盤問X時，播放涉案片段。被告在片段中問X：「今晚係度訓好無？」等，X回應「無所謂」。X庭上強調，案發時並不清醒，又斥責被告偷拍。

代表被告的大律師指，被告和X在被告房內飲啤酒，期間談及客戶投保。X曾稱「上床搞嘢」是各取所需，「玩完就算」。被告問及X，是否擔心客戶事後反口，不購買保釋。X回應：「我有我嘅方法，令佢地搞完嘢一定簽」，又著被告先簽下保單，購買年金和基金，指「我聽晒你話」。X庭上激動否認辯方版本。

X強調酒醉恢復意識後，發現自己正和被告性交。她當時大感驚慌，問被告「點解會咁？」惟她承認未有推開被告，並解釋不熟悉被告，不知對方有否暴力傾向。

案件編號：HCCC170/2020