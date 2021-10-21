女保險經紀疑遭迷姦　上準客戶家喝過啤酒　醒來見自己赤身正被姦

女保險經紀透過微信認識一名男子。兩人相約見面傾談保險事宜。惟男子涉在第二次見面時，在住所把混了安眠藥的啤酒給女經紀飲用。經紀喝過啤酒後不省人事。至她恢復意識，發現全身赤裸，正被強姦。男子事後被捕，他否認強姦，案件今（21日）在高等法院開審。



被告林劍峰，37歲，被控於2018年8月29在長沙灣東寧大廈某單位強姦女事主X(現年29歲)。

被告聯絡事主稱家人想買保險

控方開案陳詞指，女事主X任保險經紀，2018年7月，被告透過微信向X打招呼，並指其家人有意買保險，兩人因而相約討論保險事項。並約好月底在長沙灣一餐廳午膳，兩人飯後到被告的住所，繼續傾談。

被告和X之後繼續有透過訊息傾談，X曾問被告會否投保，被告表示仍在考慮，兩人遂相約於案發日第二次見面。

事主喝過啤酒後不省人事

當日，他們再相約食午餐，並於飯後到被告的住所。至下午約4時，當時身處房間的X表示想飲啤酒，被告離開房間，約10、20分鐘後帶同飲品返到房間。X揀選一罐啤酒，惟飲了約一半便開始不省人事。至她恢復意識，發現她全身赤裸，正和被告性交。惟她無力反抗，被告最終在她的體內射精。

事主血液樣本驗出安眠藥

控方指，X返家時仍步履不穩。她事後向上司透露事件，並到醫院求醫，經院方報警。控方續指，X的血液樣本中驗出安眠藥。被告同年8月31日被捕。

控方又指，雖然未有相關的直接證據，但強調有足夠的環境證供，指被告向X施行安眠藥，令X軟弱無力，從而可以和她性交。

案件編號：HCCC170/2020