科大研究生新宿舍採環保設計　宿生用電低於平均值可免電費

香港科技大學今日（25日）舉行研究生新宿舍開幕禮，「賽馬會集賢樓」樓高8層，共提供504個宿位，分別為420間單人房及42間雙人房，較高樓層更能遠眺海景。新宿舍採用多項環保設計，包括動作感測照明系統、於天台安裝太陽能熱力收集板作發電及提供熱水等。

另外，宿舍採用智能電錶系統，能夠實時監測宿舍的用電量，校方計劃於明年起採用由科大研發的手機應用程式，讓宿生可隨時監察房間用電量，並以用者自付的原則根據房間實際耗電量收費；校方亦打算以「獎勵形式」推行收費計劃，若宿生用電量低於宿舍平均用電量，即可免除該月的電費，鼓勵宿生節省用電。



「賽馬會集賢樓」樓高8層，由賽馬會捐贈一億七千贏百零五萬興建落成。（曾凱欣攝）

新宿舍提供504個研究生宿位

「賽馬會集賢樓」樓高8層，由賽馬會捐贈一億七千贏百零五萬興建落成，共提供504個宿位，分別為420間單人房及42間雙人房，較高樓層更能遠眺海景。宿舍於去年8月正式供宿生入住，現時入住率已超過九成。

校方更特意為有特殊需要的宿生設無障礙房間，房內設電動床及獨立無障礙洗手間，方便輪椅進出。現時單人房的宿費約為4,000元一個月，雙人房人頭費則為4,500元左右。

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大樓採用環保設計 公眾地方設動作感測照明系統

科大可持續發展及零碳辦公室處長 Davis Bookhart介紹，新宿舍採用環保設計，除了在天台裝置30塊太陽能熱力收集板作發電及提供熱水外，亦透過裝置收集雨水用作灌溉，天台採用綠化設計，有助大廈自然降溫。此外，所有公眾地方設動作感測照明系統，若系統偵測到超過15分鐘沒有人使用房間，則會自動關閉電燈。整個環保設計預算每年能節省近四成半耗水及兩成六的用電量。

智能電錶獎勵計劃 用電量低於平均用電量可免電費

另外，宿舍採用智能電錶系統，能夠實時監測宿舍的用電量。Davis Bookhart指，宿生現時每月需要支付約360元電費，校方初步打算於下年年初起，宿生可以採用由科大自行研發的手機應用程式，監察房間的用電量，並以用者自付的原則根據房間實際耗電量收費。校方亦打算推行獎勵性的收費計劃，若宿生用電量低於宿舍平均用電量，即可免除該月的電費，以鼓勵其節省用電。

現時計劃仍在研究階段，並正在收集宿舍平均用電量的相關數據，校方預計若宿生每日開冷氣時數減少一至兩小時，即有可能低於平均用電量「免電費」。

由菲律賓來港於科大修讀環境科學、政策及管理哲學博士的Ginbert Permejo Cuaton，為首批入住宿舍的宿生。他分享道，原本來港攻讀博士學位的他擔心香港的住宿費高昂，要找到鄰近學校，而且費用較相宜的單位並不容易，直言很慶幸能入住新落成的「賽馬會集賢樓」。他續指，宿舍的環境舒適，而且在疫情下為他提供安全的住宿，在宿舍內亦接觸到來自世界各地的宿生，認識更多國際文化。