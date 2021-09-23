DSE｜科大銀彈吸尖子　獎學金逐星計　12星包學費兼生活費約40萬

香港科技大學公布，即將調整聯招（JUPAS）的計分方法，中學文憑試（DSE）考獲5**、5*及5的考生，將換算成8.5分、7分及5.5分。是繼香港大學、中文大學及理工大學後，第四間本港大學調整換算方法。

另外，經DSE成績入讀科大者，入學獎學金門檻會下調至以「總摘星」數目計算，即改以「總摘星」數目計算，考獲1粒星已可獲5,000元，9粒星可獲45,000元，比每年學費42,100元略高，由於可續領，即四年共可免17萬元學費；取得12粒星或以上者，除了四年學費全免，另每年可獲5.5萬元生活津貼，同樣可續領，即四年學士生涯可獲合共22萬元生活津貼，另加四年學費合共約40萬元。科大將於本周六（25日）舉行網上資訊日，有興趣報讀者可報名參與。



香港科技大學將在2022年JUPAS起調整DSE計分換算，並調低獎學金門檻及上調獎學金金額。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

▼2021年7名DSE狀元▼



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改聯招計分法 考獲5**、5*及5可換算更高積數

科大將於本周六（25日）舉行網上資訊日。本科招生及入學事務處長劉夢琳表示，當日將公布科大收生要求、設網上講座及問答環節。她透露，科大將在2022年起調整DSE考生經聯招報讀的計分方法，即日後考獲佳績的考生，可獲換算較高積數，奪5**、5*及5者分別可獲8.5分、7分及5.5分，此換算方法與早前已改制的港大、中大及理大看齊。

▼ 科大將更改DSE聯招入學計分、獎學金變「斷星」計▼



降獎學金門檻 一粒星即可得5000元

校方公布，由2022年經聯招入科大，入學獎學金將以「總摘星」數目計算，考獲1至3粒星已可獲5,000元，4至5粒星有1萬元，6至7粒星首年學費半額、8粒星首年學費全免。有關門檻明顯較現有只考獲5**才可獲獎學金低。

至於9粒星則四年學費全免，相等於約17萬元；而10至11粒星者在四年學費全免外，每年可領27,500元生活津貼；至於12粒星或以上，除四年學費全免，另每年可獲5.5萬元生活津貼，四年總額合40萬元。取得12星即為「榜眼」（數學主修及延伸部分只計一項），毋須必是狀元。上述三項均可續領。

新銀彈政策也適用於IB學生，取得45分的狀元待遇與獲12星或以上相同，43至44分則學費減半，同樣可每年續領。

科大三年級生劉靜恩在DSE考獲3科5**及4科5*佳績，合共10粒星，她當年只獲一年全額學費減免。但同樣成績在新制下，四年均可免學費就讀，另每年可領27,500元生活津貼。

左起為科大三年級生劉靜恩、科大本科招生及入學事務處長劉夢琳，以及科大三年級生陳沛穎。劉夢琳說，科大會增加多元發展入學獎學金（BAAS）名額，並擴至更多範疇，如電競、音樂或編程等國際賽事中奪獎者亦可申請有關獎學金，並可將多個強項合併申報。（鄧穎琳攝）

推「學士碩士」一條龍課程 提早修高階課程

課程方面，科大將推「學士碩士」一條龍。被譽為「神科」的「風險管理及商業智能」學士生，若在三年級報讀「金融科技碩士」，可在學士四年級起修讀部份碩士課，並可獲最多四成碩士課程學費減免。

左起為科大本科招生及入學事務處長劉夢琳，科大三年級生陳沛穎及劉靜恩，以及科大本科招生及入學事務處招生及外展組主任盧嘉麒。（鄧穎琳攝）

可自選「創意藝術和數碼媒體」作延伸主修課程

而本學年推出的學士延伸主修課程基礎上，科大將加入「創意藝術和數碼媒體」課程，經聯招升科大者，在修讀傳統學科外，可在一年級下學期報讀「創意藝術和數碼媒體」課程，學習動畫、電腦特效及遊戲等，日後將所學應用在傳統學科之中。

科大將開設全港首個「持續發展與綠色金融」學士課程，2022/23學年開課，合共30學額（約18學額供直接取錄、其餘學額供商學院學生修讀一年級後自選作主修科），目標培訓具金融、可持續發展、氣候變化及公共政策等知識的學生。

疫情影響全球人口流動，大學國際交流機會大減，劉夢琳透露，計劃本學年下學期起恢復國際交流計劃，除非個別地方因疫情「封城」，否則科大學生將會「起行」。