科大空氣質素App教路點行避開空氣污染　今年底加路線建議功能

本港空氣質素經常被詬病，對患哮喘等長期病患者影響更甚。香港科技大學環境研究所開發的實時空氣質素資訊流動應用程式「PRAISE-HK」，將於今年底加入新功能，包括空氣質素路線建議，列出由起點至目的地，各條路線的空氣污染情況，幫助用戶揀選污染較少的路線。

另外，程式亦會分析用戶污染物接觸量。科大環境研究所所長劉啟漢指，本港全年有5%至10%日子空氣污染會較嚴重，對哮喘等長期病患者、小朋友及長者而言，程式的新功能尤其重要。他又稱，因系統所用的為交通、天氣情況等恆常數據，如早前昂船洲躉船大火的突發事件，「一燒即刻通知就未得」。



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目前市民如要了解實時空氣質素，市民可查閱環保署空氣質素健康指數。然而每區只得一個監測站，要精準了解區內指定位置的污染情況則有困難。劉啟漢舉例指，「科大最近嘅監測站要去到將軍澳，但兩者污染情況可以差好遠」。環境研究所2019年推出「PRAISE-HK」應用程式，市民可更精準查看個別街道的空氣污染情況，至今有約6,000人下載。

劉啟漢表示，該程式將於今年年底加入多個新功能，包括空氣質素路線建議，用戶只需輸入起點及目的地，程式會顯示不同路線的污染物接觸量：「成日有人問咩方法去最快、最慳錢，𠵱家畀你問多條問題，用邊個方法去空氣污染風險最少」。

他強調，在空氣質素正常的日子，每條路線變化未必大，但一年內約10%日子空氣污染特別嚴重，「個App就幫到你啦」。

「PRAISE-HK」將加入新功能，包括空氣質素路線建議，以及每日接觸空氣污染的總量等。（環境研究提供）

若啟動定位 可計算用戶每日空氣污染接觸總量

用戶若同意讓程式使用定位，就可在App內了解自己每日接觸的空氣污染總量，系統更可計算位於室內或室外、開窗或使用空氣清新機等情況，接觸量的變化。劉啟漢解釋，室內空氣質素是由其團隊，從2016年起到200多個不同地方量度得出，當中包括港鐵站、學校、家居等，並測試開冷氣、關窗等情況，對空氣質素的影響。

程式的新功能中，亦可讓用戶紀錄敏感症狀。劉啟漢指，暫時未決定在現有程式中加入新功能，或另設新程式；而下一階段會加入個人化空氣質素預報及建議，例如提醒用戶避免到空氣污染差地方，料約於一年半後推出。

新一份《香港清新空氣藍圖》六大主要行動。（《藍圖》截圖）

環境局早前公布新一份《香港清新空氣藍圖》，提及將於幾年內向公眾提供更細緻的地區空氣質素資訊。劉啟漢指政府有派員到團隊中擔任顧問，亦有與政府交流。環境研究所首席發展顧問陸恭蕙對藍圖感滿意，認為當中提出科學管理，就空氣污染與大學及科學家保持密切聯繫，方向與外國一致。