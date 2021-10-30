無人機規管｜院校航拍課程申認可無進展　民航處：適時公布資料

明年實施的小型無人機規管，要求操作重量逾7公斤的無人機，或在超出一定高度、距離、速度等限制的「乙類」操作時，其遙控駕駛員都須接受培訓和考核，有關課程及評核須獲民航處審批。

距離規例實施只有7個月時間，坊間暫僅得一間機構推出獲民航處認可的課程，反而現時有航拍課程的院校，仍未知如何申請民航處的課程認可。有已教授無人機課程數年的導師表示，學校多次聯絡民航處，期望為現有航拍課程取得認可，但至今未有進展。

民航處表示，料明年首季推出《安全規定文件》及相關指引，會適時發出相關詳細資料，市場的培訓機構可提出申請成為認可培訓機構，及提供認可的進階培訓課程。



顏樂恒於香港知專設計學院專業促進中心任教航拍課程多年，該課程亦已獲政府資歷認可，但仍未知如何可獲民航處審批成認可課程。（盧翊銘攝）

明年6月1日生效的無人機規例要求，涉及「乙類」操作的遙控駕駛員，須接受由民航處認可培訓機構的進階培訓和考核。惟有關培訓課程要如何獲得民航處認可，則未有公開資料可供參考。現時在香港知專設計學院專業促進中心，任教航拍課程的顏樂恒說，民航處從未聯絡過院校。院校亦曾主動查詢，如何申請審批課程，但未有進展。

民航處表示，現正與相關行業伙伴如僱員再培訓局、職業訓練局和香港生產力促進局緊密合作，推行先導計劃，敲定進階培訓綱要和考核準則。顏樂恒形容，民航處先導計劃選擇的合作機構「唔知點爆出嚟。」

院校至今仍未知航拍課程獲認可條件

顏樂恒說，據他了解，不少現有提供航拍訓練的機構，都未有收到民航處聯絡和接觸。他說，香港知專設計學院為政府認可辦學機構，課程亦獲資歷認可，航拍課程已籌辦數年時間，卻至今未獲民航處審批認可，甚至不知要滿足甚麼要求。

顏說，現時坊間提供的無人機課程，主要內容均類似，各機構再按需要有所增減。以其任教的課程為例，將會就現行法例、無人機原理、拍攝程序等作介紹，並會提供模擬飛行訓練，以及讓學生實習。而學生在操作無人機時，必須在關掉定位系統情況，靠自身能力控制到無人機才算是合格。

生產力促進局航拍課程 學費索價近1萬元

新規例出台後，生產力促進局在今年7月推出首個獲認可的先導課程，5日課堂索價9,840元，包括22小時理論課程，12小時實際飛行訓練，及4小時考核。

生產力局回覆《香港01》查詢時指，課程大網主要按民航處進階培訓要求而定，包括理論課程及飛行實踐訓練，會涵蓋氣象、風險評估、認識香港航空條例等理論，並有無人機飛行操控、飛行前檢查、航線設計以及緊急應對策略等的實際訓練。

生產力局表示，學員完成課程後須參與考核，考核內容由民航處預先審批，包括筆試、口試及實操飛行。截至今年8月27日，課程合共取錄36人，考核的合格率為100%。該局指，課程審核的過程順利，民航處有派員現場審核，確保課程按審批程序進行，而課程亦由民航處認可的註冊導師教授和考核，生產力局亦會定期為導師提供訓練課程。

民航處︰適時發出課程詳細資料 培訓機構可提出申請

民航處指，預計明年首季發布相關《安全規定文件》，為市民及各持份者提供進一步技術／操作指引及申請詳情，亦會適時發出課程的詳細資料，讓市場的培訓機構可提出申請成為認可培訓機構，及提供認可的進階培訓課程。

若本來已使用無人機多年，或曾在外國通過類似培訓和考核人士，則未必需要再報讀課程及考核。民航處指，會考慮為能夠提供能力證明，例如有主要民航當局認可的小型無人機操作資格，或擁有合資格操作經驗證明的人士編配「進階等級」，但安排尚待公布。