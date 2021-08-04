《小型無人機令》刊憲　業界：阻窒本港發展成「空中F1」運動城巿

選手駕駛時速超過100公里的無人機，通過各種障礙競逐世界最高排名……被譽為「空中F1」的競速無人機近年成為新興極速運動金蛋，其流行之快連本地歌手亦用作MTV故事素材，隨着運房局宣佈對無人航拍機刊憲立法，業界迅即迎來「大寒冬」。有港隊代表稱，本港競速無人機界短時間內爬升至亞洲前四、世界前十位置，惟相關立法細節模糊，並設下多重關卡，「嚇窒」贊助商及主辦單位打退堂鼓，不敢舉辦比賽，冀政府豁免部分苛刻條款，扶持業界發展。



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本港競速無人機世界排名極速爬升

競速無人機運動是結合虛擬實境及速度運動，無人機均由真人選手操作，他們戴上VR眼鏡，透過以第一人視角控制裝上攝影鏡頭的無人機，高速穿越不同障礙，觀眾可以透過頭戴顯示器觀看比賽，現時有紀錄以來的最快時速，甚至可達到每小時260公里， 其速度及刺激感被譽為「空中F1」，而美國有無人機競速聯盟舉辦的世界錦標賽聯賽，吸引全球90個國家和地區共9,000萬觀眾收看網上直播，可見它已極速成為運動新貴。

香港無人機運動總會會長鄒偉傑表示，本港組成的競速無人機代表隊，大約三至四年前開始參與國際賽事，最高排名數到2019年底在國際航空聯盟（FAI）在上海寧波舉行的世界無人機錦標賽，港隊選手與全球34個國家共約111名無人機手競逐下，取得亞洲排名第四、世界排名十名以內的佳績。

他稱，按照目前勢頭，競速無人機發展中國家，包括日本、內地、馬來西亞、泰國及新加坡等都同意將本港打造為主辦運動城巿，培訓、推廣、舉辦比賽一條龍發展。但他慨嘆，《民航條例》第448章有關小型無人機令日前刊憲，如同將整個業界短時間建立起來的成績「清零」。

國際頂級選手年僅11歲 業界不滿法令將窒礙培訓年輕人

鄒解釋，小型無人機令統一將所有航拍機、穿越機及競速無人機納入附屬法例統一規管，除了要求註冊、購買第三者責任保險外，時速超過50公里的無人機，將會跌入更嚴格的乙類操作規管，駕駛員必須達14歲之最低年齡，方可接受培訓及考核後操作無人機，然而競速無人機運動的特別之處，便是年齡趨向年輕化，2018年國際航聯世界無人機錦標賽中奪得三項冠軍的泰國少女Wanraya Wannapong年僅11歲。去年8月無錫市舉行2020世界物聯網博覽會國際無人機大賽，青年組摘冠的選手為年僅10歲的小學生史景天，根據個人介紹，他8歲便開始接觸無人機。若有關年齡限制落實後，鄒認為將阻窒本港培訓青年選手，無法將運動年輕普及化。

法例無寫明賽前訓練是否獲豁免

另一個法例含糊的地方，便是在立法框架文件中提及對小型無人機的操作，民航處處長會逐一按每宗個案的情況是否給予批准，當中聲稱為方便進行無人機匯演、競速比賽及傳媒報道，有關個案會以逐案或一次性方式給予特別考慮，惟未有表明每次比賽前的日常訓練會否獲豁免，如法例述明視作每宗案例審批，需事前向處方報備，鄒指將會成為一道極高的門檻，儼如將競速無人機視為直升機及小型飛機看待，機手須每次向處方報備飛行方案，而法例亦沒有述明來港參與賽事的國際選手是否需事前通過考核或購買第三者保險，勢嚴重影響本港舉辦國際性賽事的可行性。

香港無人機運動總會會長鄒偉傑擔心《民航條例》有關小型無人機令實施後，將嚴重阻窒本港發展成為競速無人機主辦運動城巿的可能性。（翁鈺輝攝）

無人機最難玩嘅地方係要有廣闊的地方，最難係搵場地 ，都係搵荒廢咗嘅無人地或者私人土地，𠵱家係連法例都唔畀你玩。 競速無人機港隊選手家琦

「以前搵場地難，𠵱家係法例唔畀你玩」

文件還進一步要求小型無人機需有「飛行紀錄」，鄒指競速無人機不同於航拍機或穿超機，一般透過組件砌機方式達到輕巧及快速的條件，新要求將令業界無所適從，「競速無人機同傳統航拍機唔同， 我哋無可能有所謂飛行紀錄，無GPS系統……呢個係一個好大疑問，基本上對整體生態系統造成斷層，完全抹殺我哋，唔能夠再持續落去。」

競速無人機港隊成員之一的Kim及家琦，參與該項運動大約六年時間，近年亦有參與國際賽事及內地比賽，直指以往只有「土地問題」：「無人機最難玩嘅地方係要有廣闊的地方，最難係搵場地 ，都係搵荒廢咗嘅無人地或者私人土地，𠵱家係連法例都唔畀你玩。」

贊助商立刻問，香港無人機係咪有禁例？佢哋擔心法例唔畀玩嘅時候，佢哋贊助你哋啲選手，根本無宣傳價值，好多都會打退堂鼓。 競速無人機港隊選手家琦

家琦指《小型無人機令》刊憲後至明年6月1日生效，但負面影響已立竿見影，「贊助商立刻問，香港無人機係咪有禁例？佢哋擔心法例唔畀玩嘅時候，佢哋贊助你哋啲選手，根本無宣傳價值，好多都會打退堂鼓，唔贊助你哋，或者揀過鄰近地方如台灣、日本選手去贊助。」 原本有主辦單位有意於今年底在本港舉辦比賽，法例公佈後隨即硬生生截停並持觀望態度，他認為目前選手及業界均處於被動狀態，只能透過香港無人機運動總會去信體育界代表的立法會議員馬逢國，代為在立法會審議草案時表達訴求，放寬法例為運動發展拆牆鬆綁。