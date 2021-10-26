升小一考驗SEN生　特殊校製互動圖書教執書包　助適應課室常規

有特殊教育需要（SEN）小朋友由幼稚園過渡小學階段，需比一般學生花更多時間適應。禮賢會恩慈學校教師團隊在獲得兒童事務委員會27萬元資助下，花約一年多時間，製作親子互動書及應用程式，方便家長為SEN子女及早預準備小學校園生活，內容包括課室常規、執拾書包、社交及處理情緒方法。校長謝慶生提醒家長切忌用「大人心態」看待子女適應問題，開學後仍需花時間及心機支援他們。



校長謝慶生提醒家長，切忌用「大人心態」看待子女的適應問題，開學後仍需花時間及心機支援SEN子女。（胡家欣攝）

禮賢會恩慈學校專門取錄中度智障學生，其校教師團隊去年初獲兒童事務委員會贊助27萬，花約一年多時間製作親子互動書及應用程式，協助升小一的SEN生適應校園生活，包括認識上課流程和常規，培養自理能力如執拾書包和如廁，以及學習社交及處理情緒方法。

自閉患者較固執 升小一會「扭計」或需半年適應

謝慶生表示，八至九成的智障生一般診斷帶有自閉症傾向，而自閉症患者性格較固執，適應新事物較困難，而幼稚園一般是主題式學習，無分科，小學則設有不同學科，並設專科專教，自閉症學童未能即時理解狀況，上學時可能會「扭計」，或要花較多時間，甚至半年才適應，若家長能及早準備，能減輕照顧負擔。

禮賢會恩慈學校教師團隊，製作親子互動書，協助SEN生適應升讀小一。（胡家欣攝）

遇過高中SEN生也不懂執書包 利用互動圖書可練習

老師黃子盈表示，圖書重視視覺及互動元素，例如書內的可供轉動大時鐘，附有由上學、午膳、放學、做功課等流程，讓學生明白小學生活流程。她指，遇過有高中生不懂執拾書包，家長可利用互動書安排子女練習：「了解唔係執晒野就搞掂，要放合適嘅嘢，邊啲可放，邊啲唔可放。」

互動圖書免費派特教幼兒中心 有需要家長可索取

互動書設中、英文版，印刷共1800本，屬非賣品，部分派發予43間特教幼兒中心，另外可供有需要家長索取。

忌以大人心態看待適應問題 校長：唔好以為靠本書就搞掂

謝慶生提醒家長，切忌用「大人心態」看待子女的適應問題，「唔好以為靠本書就搞掂」，開學後仍需花時間及心機支援SEN子女，例如上學前可與子女玩互動書，又可以一問一答方式，「問今日上咗咩科目、去廁所情況」，從中協助子女適應。