升小一壓力增　近一成家長指「陪太子讀書」壓力爆煲

今時今日學生讀書壓力大，家長亦忙於工作沒有時間相伴。有出版社上月作問卷調查，了解家長在陪小學子女學習時，遇到的問題和困難，發現7成家長在子女升小後，陪讀壓力指數增加； 當中近一成表示壓力爆煲。亦有近兩成家長表示未能掌握子女強弱項，不知從入手。

樂思教育集團委託香港輔導心理學協會於6月作問卷調查，9.5%家長指子女升小後，壓力爆煲。(李慧妍攝)

樂思教育集團委託香港輔導心理學協會於6月進行問卷調查，以探討家長在陪伴小學子女學習時遇到的問題，訪問逾650個子女就讀小學一至六年級的家長，發現近6成的雙職家庭中，76%陪讀為母親。

然而，家長在「陪讀」時遇到的困難不少，46%家長指，陪伴學習的時間非常少，每日僅有半小時至1小時陪讀；19%少於半小時，有10%家庭表示只能在假期陪讀。

此外，子女升讀小學，亦為家長帶來壓力，27%家長認為陪讀時壓力指數升至中度，40%升至甚高水平，9.5%表示壓力爆煲。

子女升小學 四成家長指關係因學業變差

此外，有40%家長認為，小孩升小後，親子關係因學業變差。

當中包括51%家長表示，上班沒有時間陪讀；47%親子時間減少；44%指子女對學習沒興趣，學習沒有效率，表現不專心及疲累；甚至有18%家長指，未能掌握子女強弱項，不知從何入手；15%為不熟悉學校課程，未能解答子女提問。

香港輔導心理學協會主席萬家輝表示，在家長陪讀時，理想情況包括親子學習模式，近8成希望了解子女強項；及透過教育輔導教材，與選購補充教材應是重點清晰等。