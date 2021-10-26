元朗一級歷史建築「潘屋」再有新計劃　申建安老院提供530個床位

位於元朗凹頭的一級歷史建築「潘屋」，該址過去曾多次被申請發展，包括住宅、骨灰龕大樓等。根據城規會文件，申請人再度提出新計劃，擬在該址附近興建安老院及保育「潘屋」，日後會設美術館、收藏品展館等。



「潘屋」現時屬於一級歷史建築，申請人最近提出新方案，擬在該址增建安老院舍並保育「潘屋」。（王潔恩攝）

「潘屋」位於博愛醫院旁。城規會接獲申請，申請人擬保育「潘屋」，並興建安老院舍及康體文娛場所，包括美術館、收藏品展館及保育教育。

文件顯示，地盤面積約4,332平方米，當中包括658.5平方米政府土地。申請人擬興建3幢非住用建築，樓高不多於6層，地積比率約2.12倍，共提供530個床位。

曾在日佔時期被日軍徵用 中共元老葉劍英曾暫居

翻查資料，「潘屋」是傳統客家住宅屋，在1932年由著名商人潘君勉興建，以紀念父親潘蔭華。屋前有一個半圓形的風水池塘，又稱「蔭華廬」及「獅子屋」，其中「獅子」是指前門頂的兩對金獅子像。在日佔時期，「潘屋」曾被日軍徵用作元朗軍事總部。

潘君勉曾捐款支持同盟會進行革命活動，有指中共元老葉劍英曾暫居「潘屋」，另一領導人周恩來亦曾入住。

「潘屋」外有一段時間雜草叢生，荒廢多時。（王潔恩攝）

曾多次申請發展不果

過去業主多次申請該處作住宅、旅遊發展不果。直至2010年，業主又申請興建骨灰龕大樓，以提供二萬個骨灰龕，該申請曾遭拒，後來申請人覆核得直，但在2020年撤銷許可。

而在2014年，古物古蹟辦事處稱「潘屋」業主已向屋宇署提出拆卸申請，當局會聯絡業主商討保育方案。