港大擬建新大樓　區議員促公開選址準則：這是公帑不是港大的錢

香港大學今年7月向城規會申請把沙宣道的一塊綠化地改劃用途，並把上址用於興建新教學大樓，以應付未來每年增加的醫療學士學額。然而，有區議員認為港大未有提供其他選址及公開選擇準則不合理，亦有工程師認為選址位於斜坡上，興建教學大樓有不少困難，例如有交通及建築物結構等問題需要處理，或會令工程成本上升，工期亦至少延誤三年。

攝影：蔡正邦、曾鳳婷



根據港大提交城規會文件顯示，新教學大樓將有4座建築物，佔地面積約為1.7萬平方米，總樓面面積約4萬平方米。當中最高的大樓9層高，大樓內設有教學設施、教學實驗室、研究實驗室、辦公室及儲存空間等。

新教學大樓將有4座建築物，佔地面積約為1.7萬平方米，總樓面面積約4萬平方米。（港大簡介會文件）

新教學大樓選址在沙宣道3號以東，由瑪麗醫院巴士站至心光盲人院暨學校旁的一塊綠化地。香港01記者早前與當區區議員司馬文及結構工程師Ronald Taylor前往該地視察。司馬文憶述，相關改劃事宜最早在區議會提出，他指因香港大學對抗沙士及新冠肺炎疫情有功，不少市民以港大為榮，對於他們需要興建新的醫學院教學大樓均表示支持。

逾800名市民聯署反對項目

然而，在今年6月，港大曾就改劃用地事宜向居民進行簡介會，會上居民得知大樓不只用作教學用途，更有大部份面積屬實驗室，有居民表示，當日港大未能釋除他們的疑慮，包括居民最關注的實驗室洩漏問題。截至城規會諮詢期屆滿前（今年8月20日），逾800名市民參與網上聯署，反對港大醫學院於綠化地帶興建教學大樓。

司馬文不滿港大沒有提供及公開任何其他合適的選址，「港大只是說這個地方（綠化地）是最好的地方，但他們卻沒有展示任何的分析，亦沒有提到他們曾檢視過其他地方的研究」，認為港大此舉十分自私。（蔡正邦攝）

司馬文不滿港大沒有提供及公開任何其他合適的選址，「港大只是說這個地方（綠化地）是最好的地方，但他們卻沒有展示任何的分析，亦沒有提到他們曾檢視過其他地方的研究」，認為港大此舉十分自私，「如果你要興建一個大型實驗室，為什麼不去研究多幾個地方？然後給予幾個選項，再展示相關工程成本、環境影響、財政、技術等因素，讓城規會有選擇。因為這是公帑，不是港大的錢」。

司馬文認為在上址興建新大樓有一定困難,「你看到這些石頭， 還有地下水道，而且非常陡峭，所以在這裏興建（大樓）會非常昂貴」。（蔡正邦攝）

港鐵曾因選置位置複雜 棄建瑪麗醫院站

司馬文認為，在上址興建新大樓有一定困難，「你看到這些石頭， 還有地下水道，而且非常陡峭，所以在這裏興建（大樓）會非常昂貴」。綠化地的位置大多為陡峭的斜坡，他提到港鐵曾在同一個位置研究興建港鐵瑪麗醫院站出入口，惟經研究後，認為這個位置太複雜，最終決定另覓位置。港大看見土地被騰出後，便隨即申請作為醫學院新教學大樓選址。司馬文亦認為，新大樓的選址與民居太接近，工程前後均會對居民造成不同程度的影響，例如住所景觀、空氣及交通問題等。

司馬文認為港大應先考慮及研究其他可行選址，如港大持有的白文信樓，既鄰近瑪麗醫院，亦毋須通過城規會改劃土地用途。（曾鳳婷攝）

司馬文認為港大應先考慮及研究其他可行選址，如港大持有的白文信樓，既鄰近瑪麗醫院，亦毋須通過城規會改劃土地用途，「港大在沙宣道擁有多個物業，這些建築較易進行重建工程，總好過使用綠化帶土地」，亦可減低對附近居民的影響。

司馬文認為港大應先考慮及研究其他可行選址，如港大持有的白文信樓，既鄰近瑪麗醫院，亦毋須通過城規會改劃土地用途。（蔡正邦攝）

新大樓擬在斜坡上興建 工程師：結構安全成疑

結構工程師Ronald Taylor亦關注港大擬在綠化地興建新大樓的事宜。他認為港大的選址位處斜坡上，所有的工程費用及建造難度均會翻倍上升。根據港大於諮詢會提供的模擬建築物圖片，Ronald形容整個建築物猶如從天插下去，並不現實，模擬圖片亦能看見建築物僅以四條支柱支撐，他擔心會影響建築物的負重情況，繼而造成結構不穩。

選址缺工程運輸道路 建新繞道至少耗時三年

Ronald表示，經實地視察後，發現附近並沒有平地可停泊重型工程車，亦欠缺相應的運輸道路。Ronald指出，附近只有三條道路可以進入工地，包括薄扶林道、域多利道和羅富國徑，但這些路分別存在不同問題。他解釋，薄扶林道為區內的主要交通幹道，本已十分繁忙，無法再負荷工程車的進出；域多利道路窄，各只有一條來回線，相信沒有足夠位置供重型工程車進出；而羅富國徑雖為雙行線，但同樣路窄，道路位置亦較斜，放學時間更有不少學生會走出馬路回家，若有大型工程車駛經，或會造成危險。

撇除在上址興建大樓的昂貴成本，Ronald認為如要解決工程車的運輸道路問題，便需要在域多利道興建一條新繞道，才可讓工程車有一條獨立的路直達工地，解決它們出入及停泊問題。然而，若需要興建新路，Ronald估計至少費時三年才能完成，而新大樓的工程亦需要待新路建成後才可以展開，即代表整個工程亦會因而延期，無法在港大預期時間內完工。因此，他建議港大應選擇在附近其他已有建築物或較舊的用地進行改建或重建，可降低工程的成本及難度。