南生圍東成里閒置30年棕地　申建3565伙　涉14幢分層住宅

發展商積極拓展新界西偏遠地區位置。據城規會資料，有財團就元朗南生圍東成里一幅閒置逾30年未有發展的棕地，申請發展作大型住宅項目，提供3,565伙。

上述申請項目位於東成里丈量約份第103約多個地段和丈量約份第115約多個地段，地盤較為零碎，地盤分布在港鐵屯馬線周邊位置，同時鄰近博愛醫院。

住宅總樓面近170萬呎

整個地盤佔地約576,789平方呎，計劃以地積比率約3倍，發展14幢住宅大樓及9幢洋房，分層大廈最高達44層，建築物高限為主水平基準以上139米。住宅部分將提供約168.86萬平方呎，非住宅部分則約57,674平方呎。該項目將提供549個車位，其中私家車位佔509伙。

申請人：項目可連接元朗新市鎮、錦田北

申請人指出，上述申請地點在1990年被涵蓋於法定圖則，為「非指定用途」，而在1994年指定為「未決定用途」地帶。又指該地皮閒置超過30年，目前為大部分土地為閒置或零碎的寮屋及棕地，惟地形平坦，具發展潛力。

此外，申請人又補充，該申請地點在過去多年，因需等候西鐵線以及元朗排水繞道確定最終走線，而一直未有發展定案。不過該兩項工程已於2003年及2006年完工，認為發展方案可作為新市鎮發展的延伸部分，連接元朗新市鎮與錦田北。