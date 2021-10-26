消費券｜工展會年底復辦　8成攤位裝齊八達通等四平台　盡吸尾水

廠商會主辦的工展會今年12月11日起將於維園復辦實體展覽，屆時政府消費券所有期數已發放，就連八達通用戶最後1,000元消費券也到手。廠商會會長史立德今日（26日）透露，工展會場內屆時最少有8成攤位會安裝「四大支付平台」收款機，市民可以享用消費券金額購買產品。

由於疫情仍然未能完全穩定，工展會會場將繼續取消熟食檔攤及禁試食，為安全起見，場內實施一系列防疫措施，包括為所有入場人士量度體溫，控制入場人次，以及要求場內人士必須戴上口罩等。



維園實體與網上工展會12月同步展開

一年一度的工展會，去年因疫情嚴峻而取消戶外實體展，今年將重臨維園，定於今年12月11日至明年1月3日舉行，而由於不少市民已經習慣網上購物，網上工展會會同步於12月推出，為消費者提供多一個選擇。

史立德今日透露，按現時資料，工展會場內最少有八成攤位會安裝「四大支付平台」感應器，市民可以享用消費券金額購買產品。史笑言，自己也是以八達通領取消費券，現時仍有不少餘額，屆時可以用作購物幫助本地經濟。

將向已接種疫苗人士提供入場優惠

去年因疫情停辦的工展會將於12月11日至明年1月3日，如期在維園舉行，史立德表示，攤位分發給400個參展商，共有850個攤位，預料與「香港美食嘉年華」一樣，會提供接種疫苗後的入場優惠。

取消熟食檔 史立德嘆可惜：防疫至上迫不得已

另外，現時疫情仍然未能完全穩定之下，為安全起見，場內實施一系列防疫措施，包括為所有入場人士量度體溫、控制入場人次、攤檔與攤檔之間的距離拉開、呼籲場內人士必須戴上口罩及取消熟食的檔攤，史坦言感到可惜，但為了防疫安全至上迫不得已。

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