消費券｜工展會丁財兩旺　口罩檔負責人：成道牆啲貨賣晒！

本港疫情逐漸緩和，由廠商會主辦的「工展會購物節」於今日（6日）起一連三日在香港亞洲博覽館舉行，今屆工展會有逾250個攤檔。大會指已有九成攤位可收取電子消費券，方便市民用券購物。雖然展場上佔九成商户收取電子消費券，但大部分並不接受Tap & Go付款。

記者今日走遍多個攤檔，不少商戶均推出多項優惠，包括1元一罐可樂，甚至有貨品不足半日已售罄，包括38元3包廚師腸、明新隆旺牌XO醬等。更有不少貨品以創低價出售，如新宏手工麵福袋只售25元。有口罩公司減價三分二，貨品今已全數已售罄，負責人洪先生認為消費券確實刺激消費，有逾九成顧客使用電子支付。



▼8.6 工展會購物節開鑼▼

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展商推福袋或限量優惠組合

工展會部分產品更低至1元起。其中，新宏手工麵福袋售25元，福袋包括雞蛋麵（600克）、拉麵（280克）及担仔麵（280克）各一，每日限量30包；威威雙檸套裝亦低至20元出售，套裝包括蘆薈青檸檬濃縮洗潔精（510克）、威威蘆薈檸檬濃縮洗潔精（510克）及威斯搓手液，每天限量30套；飽泰記黑松露鮑魚盒裝（兩頭）（250克）只售49元，每天限量100盒；2+3新鮮粟米汁/清甜粟米鬚茶（300毫升）只售5元，每天限售20枝。

新冠肺炎肆虐，保健產品大受歡迎，加拿大楓之寶乘機推出大促銷，多款產品低至49元起，包括健目藍莓4000（30粒）、金裝奧米加（兒童配方）（60粒）、天然茄紅素精華（30粒）、MSM1000活關節配方(60粒）等。

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優惠貨品首日被搶購一空

電子消費券帶動人潮，不少攤檔的特價優惠貨品均已售罄，如大昌貿易行38元3包的美國廚師牌雞肉腸、1元罐裝可樂、明新隆皇牌139元一套XO醬等。大昌貿易行店員透露，雞肉腸不足半日已被搶購一空。

香港口罩有限公司的雙色限量版30片裝口罩，原價售99元，現售30元，亦全數已售罄。負責人洪先生指，今日生意比預期理想，認為消費券確實刺激消費，有逾九成顧客使用電子支付，「成道牆啲貨賣晒！疫情下有第一個用消費券嘅展覽，相信市民買嘢手鬆啲！」

南北行限量100元的滋潤湯包套裝亦全數售罄，店員指逾20箱已清空，明日需再補貨，更感嘆生意比想像中理想，「希望（展覽）繼續多幾日。」

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部分攤檔接受Payme付款

此外，記者亦發現大量攤檔均接受八達通付款，其次為Wechat Pay HK被及Alipay，最少數間列明接受Tap & Go，亦有部分攤檔亦能以Payme付款。