美酒佳餚巡禮品味通行證今開售　最平250元　有飲有食有優惠

旅發局「香港美酒佳餚巡禮」下周一（11月1日）正式開鑼，活動橫跨整個11月，而電子品味通行證及限量品酒套裝今日(26日)起公開發售，電子品味通行證分為入門品味證及標準品味證，前者250元，包括品味券5張，後者500元，包品味券10張、餐飲電子優惠券，以及2隻精美酒杯。旅發局強調，活動中品酒證比市面餐廳一向所售賣的便宜，大部分為低至七折優惠及特色餐單，市民可以作自行選擇。



連續舉辦12年的的旅發局「美酒佳餚巡禮」將於11月1日至30日舉行，受疫情影響，今年未能在中環海濱舉行。將移師到4個不同地區及線上商店一共的400間餐廳舉行。（梁煥敏攝）

旅發局連續12年舉辦「美酒佳餚巡禮」，今年巡禮下周一正式開鑼，市民今日起可經購票通www.cityline.com選購電子品味通行證及限量品酒套裝。

受疫情影響，今年巡禮未能在中環海濱舉行，但將移師到4個不同地區，並與線上商店一共400間餐廳舉行。當中，在中環、灣仔、堅尼地城及尖沙咀首設的「遊『酒』香港自助行」，共有約50間餐廳酒吧參與，市民購買電子品味通行證後，可在參與食肆享受優惠及期間限定的美酒小食。

電子品味通行證分為入門品味證及標準品味證，入門證為250元，包括品味券5張，標準品味證則為500元，包括品味券10張、餐飲電子優惠券，以及2隻精美酒杯。

「電子品味通行證」購買及使用方法

（旅發局提供）

2018年美酒佳餚巡禮現場情況

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旅發局強調，活動中的品酒證比較餐廳一向所售賣的便宜，大部分為低至七折優惠及特色餐單，市民可以作自行選擇，另外，當中有不少產品50元內可以購買兩杯飲品。另外，美酒佳餚巡禮的重頭活動之一「美酒佳話on-air」，每堂約30分鐘，市民可於購票通預購品酒套裝，其中，知名酒評家James Suckling 於11月6日下午舉行品鑑五款市面仍未出售的 波爾多「期酒」喜愛品嘗美酒人士的熱門活動。