除夕煙花連續第三年取消機會大　旅發局：正籌備另一大型實體活動

因為反修例事件及疫情來襲，2020年及2019年的除夕夜中，煙花同樣於維港上空消失。每年主辦本港年度壓軸活動「除夕煙花匯演」的旅發局預告，今年匯演「很大機會」不能舉辦，即連續第三年沒有除夕煙花匯演活動。

不過，旅發局總幹事程鼎一表示，年底將會有另一個「實體」大型活動推出，現時仍在籌備當中，預言該活動會令市民非常期待：「但要喺維港兩岸舉行煙花冇乜可能。」另外，「香港單車節」由於籌備需時，相信要改在明年第一季舉行。



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疫情持續下，近一年多不少大型活動取消，至最近疫情稍趨緩和，部分項目如渣打香港馬拉松陸續恢復。不過，每年旅發局主辦的年度壓軸活動、維港「除夕煙花匯演」相信很大機會不能舉辦。旅發局總幹事程鼎一今日（19日）表示，年底將會有另一個「實體」大型活動推出，現時仍在籌備當中，並會令人市民感到非常期望，但「要喺維港兩岸舉行煙花冇乜可能」，意味着要舉行煙花匯演機會非常低。

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香港單車節改明年第一季舉行

另外，旅發局表示，由於疫情關係及籌備需時，早前預計在年底舉行的「香港單車節」，將會鐵定改在2022年第一季舉行。

翻查資料，2019年除夕，在社會運動影響下，旅發局改為除夕大抽獎活動，當日反應非常激烈，網絡「大塞車」。至去年除夕，因應疫情，除夕倒數活動將取消並改於網上舉行，旅發局當時準備跨年煙花短片，市民可以安坐家中透過手機或電腦，一起網上迎接2021來臨。