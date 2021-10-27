JUPAS｜港大下學年將數學延伸計作選修科　增數據科學等七新課程

大學聯招（JUPAS）正接受首階段申請，港大公布，2022至23新學年，將文憑試數學延伸部分（M1/M2)，等同一科選修科成績，須達到第3級的最低入學要求。
港大收生及國際生交流事務總監嚴志堅指，有不少中學反映指，因過往港大未有認可M1/M2為一科，令有能力修讀的學生退修，或選讀較少興趣的科目，在高中選科上出現錯配，新計分方法能與其它院校看齊，並非降低收生要求。
另外，港大下學年將推出七個新課程，其中五個與大數據及數碼科技相關，而心理學課程將獨立收生。
港大今日公布，2022/23學年調整收生要求，將文憑試數學延伸部分（M1/M2)，視為一科選修科成績，並須達第3級的最低入學要求。
港大收生及國際生交流事務總監嚴志堅指，過往港大有三分二課程視M1/M2為「半科」成績計算、加權計分或作為選修科，由於高中課程有所修訂，故大學重新思考對該科的計分安排。
他指，過去曾訪問40多間中學，不少反映因港大過往未有認可M1/M2為一科，令有能力修讀的學生退修，或選擇較少興趣的科目，甚至修讀與心儀課程無關的科目，在高中選科上出現錯配。他指，目前大部分院校已經納M1/M2為選修科，港大是少數較遲看齊的院校，非降低收生要求。翻查資料，八間資助院校中，僅嶺大未將M1/M2列為選修科計算。
全港唯一生物訊息學本科課程 首年學額15個
另外，港大下學年將推出七個新課程，其中五個與大數據及數碼科技相關，包括數據科學及工程工學士、人文及數碼科技文學士、生物訊息學理學士、工商管理學學士（商業分析）及營銷分析及科技理學士，學額由15至50個不等。部份課程如生物訊息對文憑試數學成績有較高要求，需要達到第4級。
生物訊息學理學士課程統籌聯席主任何永基指，港大是全港唯一的生物訊息學本科課程，該科與生物醫學課程最大分別是較少做室驗，重數據分析，學生須修讀電腦、數學、統計學範疇。他指，全球渴求生物醫學數據科學專才，例如開發醫療程式、人類基因分析等，未來相關崗位持續增長，畢業生前景理想。
心理學獨立招生 社科院無縮學額
至於其餘兩個新課程，包括理學士及法學士的雙學位課程，以及心理學學士，學額分別是20及70個。
嚴志堅表示，一般學生修讀社會科學後，第二年可選讀主修科目包括心理學，人數約百人，由於不少學生反映，希望第一年直接修讀心理學，所以提供多一個選擇，課程下學年在聯招獨立收生。他指，社科院學額整體未有縮減，亦無因增設心理學課程，而刪減該院其它課程學額。