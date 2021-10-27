JUPAS｜港大下學年將數學延伸計作選修科　增數據科學等七新課程

大學聯招（JUPAS）正接受首階段申請，港大公布，2022至23新學年，將文憑試數學延伸部分（M1/M2)，等同一科選修科成績，須達到第3級的最低入學要求。

港大收生及國際生交流事務總監嚴志堅指，有不少中學反映指，因過往港大未有認可M1/M2為一科，令有能力修讀的學生退修，或選讀較少興趣的科目，在高中選科上出現錯配，新計分方法能與其它院校看齊，並非降低收生要求。

另外，港大下學年將推出七個新課程，其中五個與大數據及數碼科技相關，而心理學課程將獨立收生。



港大今日舉行記者會，公布下學年入學新安排。（胡家欣攝）

港大今日公布，2022/23學年調整收生要求，將文憑試數學延伸部分（M1/M2)，視為一科選修科成績，並須達第3級的最低入學要求。

港大收生及國際生交流事務總監嚴志堅指，過往港大有三分二課程視M1/M2為「半科」成績計算、加權計分或作為選修科，由於高中課程有所修訂，故大學重新思考對該科的計分安排。

他指，過去曾訪問40多間中學，不少反映因港大過往未有認可M1/M2為一科，令有能力修讀的學生退修，或選擇較少興趣的科目，甚至修讀與心儀課程無關的科目，在高中選科上出現錯配。他指，目前大部分院校已經納M1/M2為選修科，港大是少數較遲看齊的院校，非降低收生要求。翻查資料，八間資助院校中，僅嶺大未將M1/M2列為選修科計算。

（圖左起）數據科學及工程課程總監鄭振剛、港大收生及國際生交流事務總監嚴志堅及生物訊息學課程統籌聯席何永基介紹下學年新課程。（胡家欣攝）

全港唯一生物訊息學本科課程 首年學額15個

另外，港大下學年將推出七個新課程，其中五個與大數據及數碼科技相關，包括數據科學及工程工學士、人文及數碼科技文學士、生物訊息學理學士、工商管理學學士（商業分析）及營銷分析及科技理學士，學額由15至50個不等。部份課程如生物訊息對文憑試數學成績有較高要求，需要達到第4級。

生物訊息學理學士課程統籌聯席主任何永基指，港大是全港唯一的生物訊息學本科課程，該科與生物醫學課程最大分別是較少做室驗，重數據分析，學生須修讀電腦、數學、統計學範疇。他指，全球渴求生物醫學數據科學專才，例如開發醫療程式、人類基因分析等，未來相關崗位持續增長，畢業生前景理想。

心理學獨立招生 社科院無縮學額

至於其餘兩個新課程，包括理學士及法學士的雙學位課程，以及心理學學士，學額分別是20及70個。

嚴志堅表示，一般學生修讀社會科學後，第二年可選讀主修科目包括心理學，人數約百人，由於不少學生反映，希望第一年直接修讀心理學，所以提供多一個選擇，課程下學年在聯招獨立收生。他指，社科院學額整體未有縮減，亦無因增設心理學課程，而刪減該院其它課程學額。