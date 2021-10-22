閩僑推星級導師計劃　DSE摘星校友輔導師弟妹　重讀生達標入港大

閩僑中學於2018年起推出「星級導師計劃」，招聘在中、英、數主科中文憑試取得5*以上的大專學生，到校內為學生提供學業輔導，當中不少為校友。在過去三年參與計劃的45名中六學生中，有三成七人成功入讀八大或自資院校學士學位課程。校長林政寧指，學校一直重點裁培學生英文水平，「英文係入大學嘅關鍵因素」，因此老師會為中五學生進行文憑試成續預估，然後挑選成績較好、但在英文科成績較弱的學生優先參與計劃，旨在增強其英文能力，提拔學生考入大學。



有曾參與計劃、成功考入港大的校友回到校園擔任「星級導師」，她指，「星級導師」會在課上教授應試技巧，導師與學生的關係更是亦師亦友，無論在聯招選科或應試心態上都給予同學不少意見；故今年選擇回校任擔任導師，將知識再傳授予師弟師妹。



閩僑中學於2018年起推出「星級導師計劃」，招聘在中、英、數主科中文憑試取得5*以上的大專學生，到校內為學生提供學業輔導，當中不少為校友。（曾凱欣攝）

計劃針對中六文憑試考生 提供針對性學習支援

校長林政寧指，計劃主要為高中學生，特別是中六將要應考文憑試的學生，在課後提供針對性學習支援，「星級導師」會為學生教授應試技巧，以及分享考試經驗、支援考生考試時的心理壓力等。學校會與導師一同針對每名參加計劃的學生，按其強弱項制定教學流程。

有三成七人成功入讀八大或自資院校學士學位課程

在過去三年參與計劃的45名中六學生中，有三成七人成功入讀八大或自資院校學士學位課程。林政寧續指，學校一直重點裁培學生英文水平，「英文係入大學嘅關鍵因素」，因此老師會為中五學生進行文憑試成續預估，然後挑選成績較好、但在英文科成績較弱的學生優先參與計劃，旨在增強其英文能力，提拔學生考入大學。

林表示，學校在中、英、數主科各聘請一至兩位導師，每名導師主力輔導三至四名學生，每節課約為兩至三小時，導師時薪為300至400元。校長透露，計劃一年花近7至8萬元，全數以政府多元學習津貼及校友捐款支付，但由於資源問題，每年只有10至20名學生可以參與計劃，故學校現時正在爭取校友會捐助，期望日後可以有更多資金繼續推行計劃。

在過去三年參與計劃的45名中六學生中，有三成七人成功入讀八大或自資院校學士學位課程。（曾凱攝）

重讀中六期間參與計劃 英文科終達大學門檻考入港大

今年入讀香港大學理學院一年級的劉宗銳，是閩僑中學的校友，他在升讀高中時學科成績達中上水平，但因為英文科成績較弱，獲學校推薦參與計劃。他透露，前年因為在文憑試中英文科失手，僅達二級，未能合符入讀大學33222門檻，因此選擇在校重讀中六，重點加強英文能力。

在計劃中，「星級導師」向劉同學分享應試和大學面試技巧，以及大學的校園生活等，導師又按他的需要，針對強化其英文寫作能力。他指，當時每個星期都會寫三篇文章，再交由導師修改，導師會細心指出他可以改善的地方。最終，劉同學重考文憑試後的英文成績達大學入學門檻，成功考入港大。

學校在中、英、數主科各聘請一至兩位導師，每名導師主力輔導三至四名學生，每節課約為兩至三小時。（曾凱欣攝）

導師與同學關係亦師亦友

另一位同樣今年入讀香港大學中醫藥學院的李韻婷，在中二時來港插班入讀閩僑中學，當時英文科較弱的她，透過「星級導師」教授應試技巧，例如如何在閱讀理解中找尋關鍵字等，改善英文能力，「當年如果冇星級導師教英文應試技巧，未必可以讀到中醫。」除了在學業上的輔導，導師亦與學生建立亦師亦友的關係，李韻婷指：「導師經歷過我哋即將經歷嘅嘢」，無論在聯招選科或應試心態上亦能給予同學不少意見。她認為，「星級導師」對同學有一定幫助，故今年亦選擇回校任擔任導師，將知識再傳授予師弟師妹。

在香港大學就讀工程系三年級的呂美釵，曾經是李韻婷的其中一位「星級導師」。她認為，導師與學校老師的角色不同，日常不時會向學生分享大學生活的趣事，讓他們對大學生活充滿憧憬，從而增加學生溫習的動力。

家庭收入無法支付補習費用 靠導師教應試技巧

今年就讀中六的林澤群獲計劃受惠，他指，一直對大學生活滿懷憧憬，最希望可以入讀港大或中大理學院。出身基層家庭的林同學，因為家中環境狹窄不利學習，加上家人無法解答在學業上的問題，故每日放學後都會爭取時間留校溫習。自參與計劃後，「星級導師」細心為他解答學習上的疑難，又會不時分享住宿舍、「上莊」等的大學校園生活，讓他更有動力立志考入大學。

同樣中六的繆冬敏期望，日後可以入讀中大或港大的歷史科。她指，自己在數學及英文科上的成績一向較弱，但因為家庭收入所限，無法負擔補習費用。她認為，學校老師因為日常上課時間有限，難以教授應試技巧，全靠參與今次計劃，導師在課上逐一解答問題。