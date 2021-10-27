DR誤殺案｜女醫生提上訴 指原審引導陪審團出錯 押後裁決

DR醫學美容集團9年前發生致命醫療事故，46歲女顧客接受聲稱可增強免疫力的CIK療程後，細菌感染身亡，另外兩名同接受該療程的女顧客則傷殘，其中一人需截肢。涉案女醫生麥允齡重審後誤殺罪成，被判囚3.5年。她不滿定罪提出上訴，今日（27日）在上訴許可聆訊指，原審法官引導陪審團時出錯，造成不公，法官聽罷陳詞後押後裁決。



女被告麥允齡，39歲。她早前被裁定於2012年10月10日，在港連同周向榮和陳冠忠，因嚴重疏忽而非法殺死陳宛琳（又名陳愛蓮，46歲）。案件首次審訊時，陪審團未能達致有效裁決，但案件重審後她被裁定罪成。

麥允齡一方指 原審法官未有指示陪審團 要就控罪所有元素達致大比數裁決

同案的創辦人周向榮和實驗室男助理陳冠忠，於2017年被裁定誤殺罪成，其中周被判囚12年，陳則被判入獄10年。兩人早前提出上訴，該上訴案尚未頒佈結果。

代表麥的大狀指，原審法官未有指示陪審團均要就誤殺的所有元素達致大比數裁決，認為陪審團有機會只同意其中一部分元素，而非所有，或會對被告造成不公。再者，控方在重審前修訂控罪，令詳情過於累贅。

控方則認為案中證據充足，修改控罪反能澄清相關指控。

法官聽罷雙方陳詞後，押後下月頒下裁決。

案件編號：CACC5/2018