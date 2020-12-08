DR誤殺案｜女西醫麥允齡判囚3年半　面對民事索償及失醫生資格

DR醫學美容集團8年前發生致命醫療事故，一名46歲女顧客接受一項名為CIK、聲稱可加強免疫力的療程後，細菌感染，最終因器官衰竭不治。另外兩名同接受該療程的女顧客則傷殘，其中一人需截肢。集團創辦人和實驗室男助理於2017年，因誤殺罪成被判監。惟陪審團當時未能就涉案女醫生麥允齡的誤殺罪，達成有效裁決，案件今年經重審後，麥上周被陪審團裁定罪成。高等法院法官今(8日)判被告入獄3年半。

被告或面對民事索償及失醫生資格

法官判刑時指，麥在案中未有告知死者陳宛琳，涉案CIK療程的風險、其成效未經證實等。法官認為，若陳獲知上述事項，很有可能拒接納療程，但法官亦接納，麥對僱主周向榮錯誤信任。

法官以4年半為量刑起點，因辯方同意部分案情，節省法庭時間，獲減刑3個月。此外，考慮被告在事發後8年間備受壓力，日後會面對民事索償和失去醫生資格，再獲減刑9個月。法官最終判囚3年半。

另兩被告囚12年及10年

女被告麥允齡，39歲。她早前被裁定於2012年10月10日，在港連同周向榮和陳冠忠，因嚴重疏忽而非法殺死陳宛琳（又名陳愛蓮，46歲）。

同案的創辦人周向榮和實驗室男助理陳冠忠，於2017年被裁定誤殺罪成，其中周被判囚12年，陳則被判入獄10年。兩人早前提出上訴，該上訴案尚未頒佈結果。

第三被告麥允齡早前經審訊後被裁定誤殺罪成。(資料圖片)

官斥被告盲目相信療程對人有益

法官判刑時指，認為麥允齡非如周向榮般，在案中把療程推出市場牟利，或如陳冠忠，負責處理細菌測試。法官亦接納，麥的執業經驗少，同時她錯對僱主忠誠，和對其他人過份信任，她因此盲目相信療程對健康的人有益。

被告有把關責任

惟法官亦指，麥在案中負責把關，卻未能確保案中的血液製品未受細菌感染，最終血液製品回輸給死者陳宛琳，令陳去世。法官又指，陳在案中信任麥，但麥未有履行其責任。

對3名事主有真誠悔疚

同時，法官亦認為麥對她的行為，以及案中的死者和兩名傷者，感到真誠悔疚。事件在2012年發生，麥期間經兩次審訊，案件亦就法律爭議，交由至終審法院處理，麥在期間承受壓力。此外，法官又指，相信麥將因本案失去其醫生資格，以及面對民事索償。

有調查本案的警員表示，認為案件終有結論，是對死者有交代。警員又指，本案涉及醫學專業知識，調查有一定難度，幸好得到相關專家和衛生署等的協助。

DR誤殺案的經過。(詳看下圖)

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求情指錯對僱主忠心

辯方早前求情透露，麥於2006年從中大醫科畢業，經實習後成為私人執業醫生，並加入DR集團。她在案發後暫停行醫，至2014年重新執業。此外，麥已婚並育有一名4歲女兒。惟女兒發展遲緩，需接受特殊教育。辯方求情又指，麥在案中判斷失誤，亦錯對僱主忠心，和對他人過分信任。

指CIK療程能增免疫力

案情指，涉案CIK療程(細胞因子誘導殺手細胞治療)聲稱可增強客人的免疫力，DR集團會先向客人抽血，再於實驗室培植，再把血液製品重新注入客人體內。惟控方指，療程當時仍在實驗階段， 其效用未經證實。而麥亦未有向陳披露療程的風險。

3人接受療程後出現細菌感染

死者陳宛琳和另外兩名女顧客黃鳳群和王靜波，各為療程支付近6萬元的療程。三人於2012年9月12日抽血，再於同年10月3日，接受被告替她們重新注入血液製品。三人事後均感不適，陳翌日被送院，發現有細菌感染，同年10月10日因器官衰竭不治。

任教師女事主需截兩腿及4根手指

而黃鳳群和王靜波，在接受注射後亦不適，有眩暈和顫抖等問題。兩人最終雖保命，但案發時56歲、在學校任清潔工的黃鳳群，有永久傷勢，影響行走：案發時65歲、任教師的王靜波，需要截去雙下肢及右手4隻手指。

而涉案的實驗室亞太幹細胞科研中心，其器材被驗出有事主感染的膿腫分枝桿菌。

死者陳苑琳的家人透過麥美娟議員稱，覺得判刑令公義得到彰顯。(資料圖片)

死者家人對三被告均入罪感欣慰

工聯會立法會議員麥美娟代表死者家屬楊先生回應表示，死者家屬對涉事三名被告均已被判刑感到欣慰，判刑令公義得以彰顯，會拜祭死者告知此消息，願愛妻能安息。惟死者家屬認為即使三名被告被判處入獄，已無法改變其愛妻被奪去生命的不幸事實，始終無法原諒他們作為相關專業人士，卻為圖利而罔顧別人生命安全的自私行為。

麥美娟指判刑還死者及其家人一個公道

麥美娟則指，希望藉今次案件的判刑，還死者及死者家屬一個公道，亦令社會正視入侵性醫療程序的風險，避免再有家庭遭遇跟死者家屬一樣的悲痛經歷。麥美娟又指出，死者家屬的代表律師已積極協助詳細研究法庭證供及案情，以展開下一步的民事程序。麥美娟認為，今次案件是本港首宗有人因醫療美容致命事故而被控誤殺及裁定罪成的案件，有關案件會成重要的案例，整個審訊及判刑亦有助警惕消費者。她認為政府必須繼續做好加強規管、執法的工作，阻嚇相關行業內的害群之馬勿以身試法，避免同類悲劇再發生。

案件編號：HCCC437/2015