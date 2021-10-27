溫暖牌義乳撐乳癌病人過康復期　港大與義工組織冀年織5000個送暖

乳癌是本港女性頭號癌症殺手，前年確診個案高達5,498宗。適逢本月是國際乳癌關注月，新成立的義工組織「Hong Kong Knitted Knockers」與香港大學賽馬會癌症綜合關護中心合作，人手編織色彩斑斕的「義乳」，讓乳癌患者在手術傷口癒合前，能有「溫暖牌」撐過約兩個月的康復期。

「Hong Kong Knitted Knockers」與港大今（27日）向廣華醫院乳病中心捐出逾340個義乳，再由該中心轉交至本港公私營醫院的乳癌康復者。她們希望能有更多義工和康復者參與編織活動，將愛心和溫暖延續，目標在未來一年織出逾5,000個義乳，讓每個病人都有「溫暖牌」陪伴出院。



+ 6

棉花義乳冷冰冰 人手毛線編織帶來溫暖

廣華醫院乳病中心顧問護師秦靄君表示，乳癌患者接受乳癌切除手術後，一般在醫院休養一日後便可出院，其平坦的乳房有傷口亦有喉，未能立刻訂製矽膠義乳，只能用棉布胸圍和棉花製的義乳捱過此6至8周：「着咗可以扮返有個乳房，唔使好尷尬咁出院。」

不過白色的棉花義乳十分冷冰冰，美國早前有人發起「knitted knockers」活動，以七彩的毛線編織義乳，為乳癌康復者帶來溫暖，活動近日亦延伸到香港。上月才成立的「Hong Kong Knitted Knockers」與港大癌症綜合關護中心合作，招募公眾、乳癌康復者、港大教職員和學生編織「義乳」。

乳癌康復者接受乳房切除手術後，需穿着棉製義乳，「着咗可以扮返有個乳房，唔使好尷尬咁出院」。（張浩維攝）

男性義工不諳編織 一學上手

港大過去一個月舉辦了一場編織活動，參與義工不乏男性同學和職員，縱使他們不諳編織，但在現場學習後，很快便上手。而「Hong Kong Knitted Knockers」下周四（11月4日）會在中環碼頭一間社企餐廳再次舉辦活動，有興趣參與的市民可到其facebook專頁了解詳情。

至於今次計劃的編織義乳與普通的棉花義乳有甚麼分別？秦靄君坦言，兩者功能無異，一樣可以放入特製胸圍內，但前者「可以感受到溫暖牌嘅感覺，因為呢個係手織，同埋每一個到時都會話返畀佢哋聽，係啲義工、乳癌康復者織出嚟，咁呢個係個心意，咁佢哋應該係會覺得開心過用呢個（普通義乳）」。

可以感受到溫暖牌嘅感覺，因為呢個係手織，同埋每一個到時都會話返畀佢哋聽係啲義工、乳癌康復者織出嚟，係心意，咁佢哋應該係會覺得開心過用呢個（普通義乳）。 廣華醫院乳病中心顧問護師秦靄君

她續說，「可以喺簡樸啲嘅地方，有啲比較有色彩嘅義乳，令到個病人開心」。她又希望，編織義乳能「播出種子」，讓年輕的康復病患者亦能在百忙中抽空支援同路人。

許慧倪希望將醫護對其長女無微不至的照顧，回饋予其他病人。（張浩維攝）

心臟病女兒離世 憶醫護關懷備至 義工組織創辦人冀將愛心延續

被問到為何會發起活動，「Hong Kong Knitted Knockers」創辦人許慧倪憶述，其長女出生不久後，心臟便出現問題，兩度接受手術仍未能痊癒，未及再度施手術便魂歸天國。雖然女兒最終未能在她懷中成長，但她大讚醫管局的醫護人員關懷備至，讓女兒得到適切照顧，她希望能將此溫暖延續，2016年起便用其手藝，為病人編織冷帽等。

她早前在facebook看到，有網民問到香港有否類似美國的編織義乳活動，眼見香港亦未有人發起，便肩負這使命，聯絡藍詠德一起統籌，起初僅想到自行織出60個義乳，惟最後發現原來不少人有興趣加入，過去一個月已集合了逾340個義乳，更指有康復者領取義乳後，感到十分開心。

目標每年手織5,000義乳 讓每位乳癌新症患者同感關懷

身兼港大賽馬會癌症綜合關護中心總監的公共衞生學院副教授藍詠德表示，希望藉着10月「國際乳癌關注月」，與「Hong Kong Knitted Knockers」和廣華醫院乳病中心合作，招募癌症康復者、港大教職員、學生，以及公眾參與編織義乳活動，希望未來一年能集合逾5,000個義乳，讓每位新患乳癌的婦女都可以得到一個手織義乳。