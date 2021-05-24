初步確診菲傭僱主幼兒　就讀民生書院幼稚園、優才書院小學須停課

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-05-24 13:25

新冠肺炎疫情放緩，但近日仍有零星個案。民生書院幼稚園今日（24日）向家長發通告，指今早接獲一名K1家長電話，稱其家傭初步確診新冠肺炎，幼兒及家人都被列為密切接觸者。通告指，幼稚園將暫停面授課堂，改為網上授課，直至另行通知。另外，優才楊殷有娣書院小學部昨日（23日）亦向家長表示，初小部有學生家傭初步確診，今日將停課一天，後續安排會今日內公布。 據了解，兩校所指的家傭屬同一人，即昨日公布的初步確診涉英國變種病毒菲傭，為昨日初步確診的46歲菲傭，與僱主居於維港灣6座，其家居接觸者包括兩名兒童，二人分別就讀民生書院幼稚園及優才楊殷有娣書院小學部。

▼5月23日晚上，維港灣第6座封區檢測▼

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民生書院幼稚園校長張展鈴向家長發通告，指收到一名K1家長電話稱，其家傭昨晚（23日）初步確診，幼子及家人都列為密切接觸者，並已安排暫住檢疫中心。就此，校方表示已聯絡衞生防護中心。

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通告指，幼稚園、小學及中學校舍本身於5月21傍晚完成額外消毒，學校知情後亦已要求保母車負責人、司機及隨車人員，即時再消毒車廂。根據衞生防護中心指示，幼稚園校舍須立即再消毒，幼稚園亦必須暫停面授課程，改以上網上課堂，直至另行通知，校方會與衞生防護中心聯繫，跟進恢復面授課堂的安排。通告提醒，家長應留意子女身體狀況，如有不適應盡早求醫及通知校方。

另外，優才楊殷有娣書院小學部昨日亦向家長表示，由於三年級有學生的家傭初步確診，故初小部的旺角校舍將停課一天；如有高小學生的弟妹就讀初小，相關學生亦應留家休息，學校今日會再公布之後的安排。

據了解，帶有英國變種病毒、初步確診的46歲菲傭，其家居接觸者包括兩名兒童，一人就讀民生書院幼稚園，另一人就讀優才楊殷有娣書院小學部。