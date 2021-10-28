無業男竹枝襲警認暴動罪 法官接納一念之差犯案　判囚27個月

觀塘前年8月一次獲警方批准的遊行，期間卻演變成警民衝突，警方驅散時拘捕多名示威者。其中一名23歲無業男早前承認一項暴動罪，案件今（28日）在西九龍法院判刑，區域法院暫委法官許肇強指當日「警方拘捕行動突如其來」，在此前現場仍「未發展到用暴動來形容」。而被告在暴動發生後僅1分鐘後被捕，除了以竹枝襲警外，沒有證據其有其他暴力行為，接納其受社會氣氛影響，在一念之差下犯案，終判囚27個月。



被告謝灼華（無業，23歲），承認於2019年8月24日，與不知名人士在九龍灣偉業街附近參與暴動。謝另被控於同日同地，襲擊執行職責的警務人員，但獲准在法庭存檔，不作起訴。

指案中暴動不算大規模 被告非帶領角色

許官引述案情指，當日遊行獲警方發出不反對通知書，於下午1時30分正式開始，初時參與者均是和平有序地進行。及至2時30分，為數不多的人築起路障，警方則在附近舉旗呼籲聚集人士離開，但不獲理會，期間有個別示威者向警方掟磚。至4時38分，示威者仍未有衝擊或襲擊警方的行為。乃至速龍小隊其後從街口衝出，「下一刻開始場面變得混亂」，其中一名警員追捕疑犯時靠近被告，遭被告用竹支襲擊，被告隨即被制服。在這約1分鐘後，才有示威者開始投擲氣油彈，此前約2小時的對峙期間，只有零星雜物扔向警方。

許官續引述媒體片段指，在警方採取行動前，現場仍「未發展到用暴動來形容」，亦指「警方拘捕行動突如其來」，涉案暴動發生在警員行動之後。示威者此前只是在叫囂，及以棍敲打硬物以發出聲音，並不時但疏落地投擲磚塊。許官另指遊行預先獲批不反對通知書，參與人數眾多，但事後發生的暴動不算大規模，對交通沒有造成額外影響，沒有市民及財物傷亡。而被告在暴動後1分鐘被捕，沒證據顯示他在事件中有帶領角色，除了以竹枝襲警外無其他暴力行為。

指被告事現已反省 案件對其前途及家人均有影響

許官續指，他信納被告是受社會氣氛影響，在一念之差下犯案，事後對其前途及家人均有影響，現已有反省。最終決定以40個月作為量刑起點，由於被告在開審前認罪，僅獲4分之一刑期扣減，再因其無案底獲3個月扣減，總刑期為27個月。

案件編號：DCCC 205/2020