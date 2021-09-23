少年拒捕兼扣動警霰彈槍扳　官斥不顧他人安全　暴動等罪成囚57月

16歲的少年在前年反修例運動期間，在上水廣場涉參與圍毆拍照男途人，因而遭警員追捕，更涉企圖搶警員配備的霰彈槍，他早前被裁定罪成，今日（23日）就暴動、企圖無牌管有槍械、拒捕共4罪判刑。患有過度活躍症的被告，在求情信中認作出未經深思的行為，法官認為被告行為罔顧法紀，更曾3度扣動霰彈槍扳機，如非槍械未上膛及已鎖上保險掣，後果完全不堪設想，斥他不顧他人安全，最終判他入獄4年9個月。



現已18歲的被告陳鎮顯，早前經審訊後被裁定暴動及企圖無牌管有槍械罪成。控罪指，他於2019年12月28日在上水廣場一帶參與暴動、以及企圖無牌管有警用霰彈槍。另外，他開審前已承認兩項拒捕罪。

2019年12月28日上水廣場「和你shop」活動的情況。(詳看下圖)

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認做出未經深思的行為

辯方求情指，被告患有過度活躍症，肌肉及語言發展亦出現遲緩，他在求情信中承認做出未經深思的行動，望法庭考慮到被毆男途人沒永久傷勢等因素，予以輕判。

不涉預謀卻罔顧法紀

法官指，雖然本案不涉及預謀，但被告在最初便有份包圍男途人，兼箍著對方及曾用傘掩擋，行為罔顧法紀，若非警員及時到場，可引起嚴重後果，又認為被告屬前線示威者，行為也鼓吹了他人參與。

曾3席扣動霰彈槍扳機

法官續指，被告遭制服時激烈反抗，更3度扣動霰彈槍扳機，如非槍械未上膛及已鎖上保險掣，後果完全不堪設想，被告行為嚴重、鹵莽，不顧他人安全。最終考慮到中被告的年紀、重犯機會低等因素，處以上刑期。

警方在判刑後見記者的情況。(詳看下圖)

警方歡迎裁決認為判刑具阻嚇力

大埔警區總督察(刑事)宋程慧回應判決表示，警方歡迎法庭的裁決。法庭的判刑反映了案件的嚴重性及事件當中的暴力程度。警方認為判刑具阻嚇力，希望年青人切勿以身試法。

警方重申絕不容忍任何破壞公共秩序、危害公眾安全的行為，對任何暴力及違法活動，定會果斷執法及追究到底，以維持社會秩序及保護巿民的生命財產

宋程慧又稱，警方在保管槍械及員工訓練有足夠支援，亦會盡力透過訓練及演習，增加同事警覺性。

案件編號：DCCC 635/2020