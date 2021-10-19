5中大生二號橋衝突暴動罪成　官稱滋事者須當頭棒喝　囚57至59月

中大二號橋前年11月發生激烈衝突，事後多人被捕，其中5名中大男女學生早前經審籯後全部被裁定暴動罪成，原為區域法院的案件，今(19日）移師至西九龍法院判刑，區域法院暫委法官張潔宜判刑時稱，暴動屬嚴重罪行，法庭必須對犯罪滋事者當頭棒喝，否則社會將要付出沉重的代價，判各被告入獄4年9個月及4年11個月。



4男1女被告：劉晉旭（22歲）、符凱晴（23歲，女）、高梓斌（23歲）、陳歷釋（20歲）及許貽顓（22歲），涉於2019年11月11日在香港中文大學賽馬會研究生宿舍一座附近二號橋及環迴東路一帶參與暴動，他們全為中大學生。

他們另被控在非法集結中使用蒙面物品罪，分別以防毒面罩、頭套及圍巾等蒙面。符凱晴及許貽顓另被控一項管有攻擊性武器，或其他適合作非法用途的工具罪，符涉管有一個螺絲批和一個金屬鎚頭，許則被指管有一個扳手。

警方在第四次衝擊後才作驅散及拘捕

控方案情指，當日中大二號橋發生暴動，示威者4次以垃圾車作掩護，衝擊警方防線，警方在第4次衝擊後，才展開驅散及拘捕行動，5名被告當場被捕。

首被告劉晉旭自辯時曾稱，當日中大停課，但他為展示其政治立場，已作黑色衣束及戴豬嘴數月，為不想被人誤會為參與非法集結或暴動，當日原想離開校園。其餘被告亦稱不打算參與其中，惟法官裁決時指，雖然不能肯定眾被告何時抵達現場，但他們在第4次衝擊後的驅散行動後仍留守，認為他們若不打算參與其中，必有足夠時間離開，但他們選擇逗留，裝束亦與其他示威者相似，身處現場肯定有鼓勵他人破壞社會安寧的作用。。

案件編號：DCCC161/2021

2019年11月，示威者與警方曾在中大二號橋上有激烈衝突。(詳看下圖)