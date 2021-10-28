「金牌劍神」張家朗獲理大頒榮譽博士　滕錦光︰為年輕人良好典範

香港理工大學今日（28日）宣布，頒授榮譽博士學位予剛獲得奧運金牌的香港劍擊運動員「劍神」張家朗，以及空間技術專家、「嫦娥五號」探測器系統的總指揮及總設計師楊孟飛。

理大校長滕錦光形容，張家朗和楊孟飛雖來自不同專業，但同樣擁有百折不撓的奮鬥精神，形容二人敢於「立大志、求突破」，展現堅毅不拔、永不放棄的優良素質，是年青一代的良好典範。



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理大：張家朗為實現理想付出極大努力

劍擊運動員張家朗在2020東京奧運會代表香港出戰，並在男子個人花劍比賽中奪冠，為香港取得回歸後首面奧運金牌，是香港歷來第二金。

理大形容，張家朗自小對劍擊充滿熱忱，15歲時決定踏上全職運動員之路，多年來參與過無數國際比賽並屢創佳績，為實現理想付出極大努力，展現無比的鬥志和堅定的決心，是年青人的最佳榜樣。而他在劍擊運動所取得的佳績，提升香港在國際體壇的地位，亦喚起港人對體育運動關注，將香港體育發展帶到更高台階。

香港理工大學今日（28日）宣布，頒授榮譽博士學位予香空間技術專家楊孟飛。 （西安電子科技大學圖片）

楊孟飛對中國探月、載人航天及衛星研製貢獻良多

至於楊孟飛是空間技術專家，現為中國空間技術研究院 (China Academy of Space Technology) 研究員。理大形容，楊多年來致力空間飛行器領域科研工作，對中國探月工程、載人航天及衛星研製等方面貢獻良多，他在2015年當選為國際宇航科學院終身院士，2017年當選為中國科學院院士，成就備受肯定。

楊孟飛同樣是「嫦娥五號」探測器系統的總指揮及總設計師；而他亦與香港理工大學科研團隊緊密合作，支持理大在航天領域的研究工作。

林大輝：張家朗喚起大眾對體育運動的興趣、帶來正能量

理大校董會主席林大輝代表理大祝賀二人。林大輝形容楊孟飛在航天領域成就非凡，相信未來楊會與理大會有更多合作，為國家作出更大貢獻。而張家朗在劍擊運動的成就既為港增光，亦喚起大眾對體育運動的興趣，形容他為社會帶來正能量，期望政府投放更多資源，積極推動香港體育運動發展。

理大校長滕錦光則形容，張家朗和楊孟飛來自截然不同的專業，但同樣擁有百折不撓的奮鬥精神，敢於「立大志、求突破」，在追求卓越過程中堅毅不拔、永不放棄，「為年青一代樹立了良好典範。」

翻查資料，香港奧運「第一金」，有「風之后」之稱的滑浪風帆運動員李麗珊，在1996年亞特蘭大奧運會奪金後，2002年獲香港中文大學頒授榮譽社會科學博士學位。而有「牛下女車神」之稱的香港女子單車運動員李慧詩，在2019年獲香港教育大學頒發榮譽院士。以表揚其體育運動的成就。