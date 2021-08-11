延續東京奧運熱　運動博覽首辦插畫展　張家朗何詩蓓變畫中人

東京奧運圓滿落幕，港隊代表在東奧取得一金兩銀三銅歷史性佳績，帶動全城吹起一片奧運熱與運動熱。乘着奧運熱潮，「香港運動博覽2021」將首次加入運動插畫展，14名插畫師約30幅作品，將東奧港隊主角張家朗、何詩蓓、伍家朗以及沒有征奧運動員曹星如等26位香港運動員最精彩、最動感一刻化成插畫。



有插畫師認為，運動、創作、人生其實十分相似，「當你未有成績前，係要預咗比人漠視一段時間，果段時間就要咬緊牙關，直至有人認識你。」



不一定要流汗才是運動 以插畫向運動員致敬

今次運動插畫展上年開始籌備，因疫情嚴峻而被迫延期，運動博覽2021市務總監曾惠詩表示，希望透過運動插畫展讓市民知道藝術文化界也有不少人關心運動，「唔一定要流血流汗先係運動」。大會設10米乘2.5米大畫展，內有1比1運動員畫作，期望藉插畫向香港運動員致敬。

運動員未成名前要咬緊牙關 插畫師：人生亦如是

14名參展插畫師之一的Man僧，繪畫了兩名劍擊運動員的插畫，包括東京奧運男子花劍金牌得主張家朗。他認為運動員和藝術創作者走在相似道路上，「當你未有成績之前，係要預咗比人漠視一段時間，而個段時間要咬緊牙關，直至有人認識你，所以我話運動同創作連得埋，甚至同人生都連得埋」。

Man僧特別喜歡繪畫運動員獲勝的一刻，「運動員未有成績之前，可能有5至10年被人冷待嘅時期，所以我畫親運動員，都會盡量畫佢啱啱得咗、『我終於攞到勝利』個吓」。

手繪如比賽 冇得undo

今次運動插畫展，大部分作品均為電腦繪製，但Man僧希望展出至少一幅手繪作品，因為他認為手繪畫作和運動比賽一樣，「冇得undo」。因此，他不會塗改錯筆之處，反而會想辦法把失誤變成畫作一部分。

博覽設激筍抽獎 有機會5元購得避震爬山單車

第九屆運動博覽本周五起一連三日（13至15日），於九龍灣國際展貿中心舉行，參展商超過100個。曾惠詩表示，希望運動博覽可延續奧運熱潮，凝聚香港喜歡運動人士。

除全港首個運動插畫展，大會亦著重入場人士的運動體驗，場內可試玩多種新興運動，如MMA（綜合格鬥）、Stick Mobility、擊鼓健身、VR虛擬賽馬、背部伸展瑜伽等。

今年大會亦設「$5激筍活動」抽獎，幸運兒可用港幣5元購買避震爬山單車（原價3580元）、藍牙耳機（原價798元）、緊身高腰訓練褲（原價1390元）、運動太陽眼鏡（原價1400元）、掛頸風扇（原價448元），等商品。

支援八達通消費券 跟從政府防疫規定

雖然市民可用消費券購物，但場內只支援八達通，另外大會將跟從政府防疫規定，入場人數上限為場地可容納人數的50%，市民亦不可在場內除口罩或飲食。