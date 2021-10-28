通關｜高風險群組三日一檢　包凍房、檢疫酒店　未打齊針每日檢測

為跟內地通關，臨時醫院醫護昨日（27日）已經每3日要做一次檢測，政府今日(28日)公佈，指定檢疫酒店、凍房工作等人員未來一個月內亦會陸續實施相關安排，未完成疫苗接種者更要每日檢測。醫院管理局無回應臨時醫院員工，是否要持有陰性證明才可做臨床工作，但就稱檢測安排目前不會擴展至其他醫院。



▼臨時醫院「北大嶼山醫院香港感染控制中心」▼



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政府稱為應對新冠病毒最新疫情及變異病毒株，高風險、高暴露群組人員須接受更加頻密的定期病毒檢測，作為更加嚴格的防控措施，以配合積極「清零」的防疫策略。機場特定群組人員自上周三起，已由7日一檢縮短至3日，臨時醫院（北大嶼山醫院香港感染控制中心）要照顧確診者的醫護人員亦由昨日起要3日一檢。機場特定群組及臨時醫院的工作人員全部已完成疫苗接種。

臨時醫院300員工在院內進行三日一檢

醫管局昨日起為臨時醫院300名員工，定期三日一檢，有關檢測會在該院進行，由專業醫護抽取鼻咽拭子樣本，而連續3日或以上未有當值的員工，則會安排於復工當日才檢測，當局未有回應是否要持陰性證明才可進行臨床工作。至於有關檢測安排是否會擴展到其他醫院，醫管局表示目前只會適用於接收確診者的臨時醫院。

政府預告一個月內，指定檢疫酒店、檢疫設施及有關專車服務的工作人員、凍房工作人員、特定的貨櫃碼頭及船務工作人員，以及社區檢測中心的工作人員等，都要三日一檢，未完成疫苗接種人士更要每日檢測。