新冠肺炎｜臨時醫院今率先推三日一檢　護協指醫管局無諮詢員工

醫院管理局計劃加密員工新冠病毒檢測的密度至「三日一檢」。香港護士協會主席源志敏今日（27日）在港台節目《千禧年代》指，未有會員收到相關通知，醫管局事前亦未有就新安排諮詢員工。他關注推行方法及涵蓋多少員工等，若要求醫管局全部員工「三日一檢」，質疑可如何推行。醫管局回覆港台指，北大嶼山醫院香港感染控制中心(臨時醫院)的員工將於今日起需「三日一檢」。



▼臨時醫院「北大嶼山醫院香港感染控制中心」▼



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醫管局回覆港台節目《千禧年代》查詢，指北大嶼山醫院香港感染控制中心的員工將於今日起「三日一檢」。

香港護士協會主席源志敏於節目上指，醫管局事前未有諮詢員工，亦無會員收到有關消息。他關注推行方法，包括員工是否需要於工作時間外檢測、費用由誰負擔等，亦需要交代需要加密檢測的員工。

內地無要求醫護人員「三日一檢」

他指，由於本港以「清零」為目標，同意要求專門接收新冠肺炎患者的醫院及病房員工加密檢測，如北大嶼山醫院香港感染控制中心。不過他質疑若全部醫管局的員工亦需要「三日一檢」，「係咪真係做得到？」，加上現時大部份醫管局員工已接種疫苗，即使為與內地通關亦未必有需要，因據他了解內地亦無要求醫護人員「三日一檢」。