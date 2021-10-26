通關｜醫管局研員工三日一檢符要求　工會：對醫院運作影響大

港府早前與內地商討通關，內地政府提出數項要求，當中包括要求香港加密高風險人士的檢測次數。醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業醫生今天（26日）被問到會否加密醫管局員工的檢測密度時，指有計劃推行「三日一檢」，但需研究如何方便員工，又稱希望集中於個別地點推行，例如是北大嶼山醫院香港感染控制中心。

有醫生工會和護士工會都反對做法，直言若要員工三日檢測一次，對醫院運作會有很大影響，輪班同事難以配合檢測「時間表」。



李立業表示，有計劃推行「三日一檢」。（鄭子峰攝）

擬限臨時醫院等個別地點醫護

李立業表示，有計劃推行「三日一檢」，但需研究如何方便員工，例如員工若需當值，或當天是放假，又會如何處理，又稱希望集中於個別地點推行，例如是北大嶼山醫院香港感染控制中心（臨時醫院）。

公共醫療醫生協會會長凌霄志稱，醫管局在事前沒有諮詢工會意見，相信若要推行，在執行上會面對很多困難，並會影響到醫院運作。（資料圖片／鄭翠碧攝）

公共醫療醫生協會：執行上很多困難 會影響到醫院運作

公共醫療醫生協會會長凌霄志稱，醫管局在事前沒有諮詢工會意見，相信若要推行，在執行上會面對很多困難，並會影響到醫院運作，因為即使在醫院內設立檢測站，「一間醫院大概有二、三千人，即係一日要驗一千人」，質疑化驗室是否有能力承受龐大檢測量。而若要求員工自行到檢測中心檢測，他認為並不合理，不應要求員工用工餘時間去檢測，亦不應由員工自費。

他又關注「三日」這個期限可以如何達成，例如前線醫護輪班工作期間，可能適逢72小時的檢測死線，「例如佢返AAP（早更、早更、夜更），就可能過咗72小時。」

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凌霄志相信醫管局先於北大嶼山醫院香港感染控制中心試行，及後亦會推展到其他醫院，但若要所有醫管局員工三日一檢，做法並不可行；而若醫管局定義「高風險」的員工，亦有一定困難，例如負責運送樣本的員工，也有可能在走廊接觸到病人，屆時「高風險」員工數目便十分龐大。

醫管局未有明言已完成疫苗接種的員工是否亦需三日一檢，他相信很可能所有員工也需接受新安排，要求醫管局根據科學去訂立標準，「三日」或「七日」一檢，應由香港專家評估後再決定。

源志敏直言，若醫管局同時要求已打針的員工三日一檢，則更不合理。（資料圖片／馬煒傑攝）

護士協會：其他醫院員工也三日一檢屬不必要

香港護士協會主席源志敏亦稱醫管局早前未有就此事與該會溝通，他指北大嶼山醫院香港感染控制中心的醫護現時較多接觸新冠肺炎確診者，若他們需三日一檢，是可以理解，但香港「清零」已久，若其他醫院的員工都需三日一檢，則屬不必要。他指出，目前醫管局員工絕大部份都已接種疫苗，餘下無打針的大多因為健康理由而不能接種，這批無打針的人已需每14天自費檢測一次，若醫管局要求他們三日一檢，恐怕會令更多人萌生去意，離開醫管局。

他表示，若醫管局同時要求已打針的員工三日一檢，則更不合理，「打咗針就唔使定期驗啦？」他指出，現時醫管局員工若已打針，不需定期檢測，而他目前正在廣東省的醫院短期工作，發現內地亦無要求已打針的醫護定期檢測，只要求無打針的員工一周一檢。他認為除非有任何確診個案涉及醫院，否則不應要求所有員工都接受檢測。