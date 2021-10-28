海洋光譜號取消萬聖節出發公海遊　乘客若取消停航期間行程可退款

皇家加勒比國際遊輪的「海洋光譜號」，有船員在上周四（21日）的公海遊出發前，被驗出「復陽」，逾1,200名已登船旅客一度滯留船上，數小時後再因行程被煞停而要下船。

皇家加勒比國際遊輪繼日前發聲明指，要取消原訂今（28日）出發公海遊，今午再表示，下周日（31日）萬聖節當晚啟航的4日海上遊航程要取消，旅客可全數退回款項及港務稅費，而在下月1日至11日前的行程則仍未公布會否取消，但若旅客欲取消行程，亦可獲全數退款。該公司再次呼籲政府，再三考慮停航21日的安排，期望能盡早恢復行程。



+ 6

皇家加勒比國際遊輪今午發聲明指，為慎重起見，需要取消下周日（31日）出發的4晚海上遊航程，受政府停航安排影響的乘客，將可獲全額退回已支付的船票費用和港務稅費。

而在下月11日復航前的其他公海遊行程，該公司則表示，任何客人如需取消行程，可全額退還其已支付的遊輪票價、港務稅費，及已購買的船上消費項目。

+ 1

皇家加勒比亦呼籲，當局重新考慮要求「海洋光譜號」停航21天的決定，惟若當局最終仍維持原本決定，公司會即時向所有客人、旅行社及其他合作夥伴通報。

衞生防護中心上周五（22日）宣布，一度指病毒呈陽性的40歲船員屬海外確診復陽個案，但為審慎起見，指令涉事的海洋光譜號停航21日，至11月11日始准再招待客人，較皇家加勒比預計的復航時間多兩周，皇家加勒比近日已多次發聲明取消公海遊行程，但仍未決定會否取消下月1日至10日的航程。