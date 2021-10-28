環團推出首個回收成份認證　涵蓋膠袋、餐具　助市民分辨真假環保

本港最快2023年落實垃圾徵費，環保促進會今日（28日）推出「香港環保標籤計劃 - 回收成份認證」，適用於膠袋、餐具、容器、紡織物、紙品等，以助市民認清真正含有回收成份產品。



環保促進會推出「香港環保標籤計劃 - 回收成份認證」，適用於膠袋、餐具、容器、紡織物、紙品等含回收成份產品。（環保促進會提供）

市面上有不少產品及包裝聲稱含有回收成份，但未有通過核實及驗證，令消費者無法辨別真偽。

環保促進會今日推出「香港環保標籤計劃 - 回收成份認證」，是根據國際標準化組織ISO 14021標準而定的「第二類環保標籤」。該會指，透過嚴謹、規範、量化的認證步驟，以及全面監控回收産品的生産程序，區分回收産品與一般原生産品。獲認證的產品能於產品上展示所含回收成份的標籤，以提升產品信譽和協助產品進軍設有回收成份門檻的不同市場，同時協助消費者作出更環保選擇。

目前「第一類環保標籤」涵蓋62款產品，為應對未設有環保標準的產品，國際間陸續出現「第二類環保標籤」，以核實生產商的環保聲明，例如回收成份含量、可拆解設計、製作過程或產品使用可再生能源等。