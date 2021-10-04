憂管制即棄餐具變廢物轉移　環團籲政府引餐具租借服務多設回收點

自疫情爆發以來，外賣已成為港人不可或缺的一部分。環保組織綠領行動於疫情初期曾估計，本港每周消耗逾1億元外賣即棄塑膠。同時，政府計劃於2025年全面禁止即棄發泡膠餐具，綠領行動認為是時候推動可重用餐具服務，建議政府應增撥資源，透過投標方式引入餐具租借服務供應商，為市場提供發展空間。而本港近年亦有不同團體推廣服務，綠領行動總幹事何漢威表示，「外國同香港已經有成功例子，依家只係欠東風。」



綠領行動助理項目經理張建業（左）、綠領行動總幹事何漢威（中）、Muuse HK Lead吳詠婷（右）。

政府計劃於2025年全面禁止即棄發泡膠餐具。綠領行動認為，政府管制即棄餐具，只是廢物轉移方案，由一種垃圾變做另一種垃圾，例如紙、木、竹等物料製成的即棄餐具，僅造成「廢物轉移」，無助解決都市固體廢物問題。因此，可重用餐具租借服務為其中一條可行的出路。綠領行動總幹事何漢威表示，「外國同香港已經有成功例子，依家只係欠東風，就係等政府立法配合。」

其實海外早已流行可重用餐具租借服務，香港近年亦有不同團體初試服務。其中，來自新加坡的初創公司Muuse，去年10月起與太古地產合作，於鰂魚涌的商廈中推行服務，共有5間咖啡店參與。現時，Muuse已租借逾1萬個環保杯，為堆填區減1.1萬個即棄咖啡杯。Muuse HK Lead吳詠婷表示，顧客只須配合手機應用程式，於收集點自助退還，咖啡杯則經過清洗及消毒後再送回咖啡店。最近為吸引市民選用服務，與咖啡店合作推出10元折扣優惠。

此外，Muuse在新加坡的服務更擴展至食物餐盒，目前當地約有80間食肆參賁。顧客若選外賣自取，可免費重用餐具，並於14天內歸環到參與食肆。而Muuse更針對外賣送遞服務，與外賣平台合作，若顧客選用重用餐具，每月只需繳付3.5至5坡元的會員月費（約20至29港元），卻可享用餐廳提供的優惠。

綠領行動助理項目經理張建業指，本地社企We Use專為活動提供餐具租借服務，亦是其中一個成功例子，由最初僅數十套餐具，至今已可接待逾萬人。例如疫情前，於啟德郵輪碼頭公園為期21日的嘉年華會，為6輛美食車提供服務，沒有製造任何一件即棄垃圾。創辦人之一Wing表示︰「係一次好好嘅經驗，畀大家知道唔用即棄餐具，唔係冇可能。」

綠領行動建議，若杜絕即棄餐具的問題，政府應增撥資源，透過投標方式引入餐具租借服務供應商；並仿傚外國建立回收點，於全港18區或食肆較密集的地區，利用手機App提供可重用租借服務。此外，政府亦需建立完整的運輸物流鏈，以解決服務提供者，在發展過程中面對的困難。