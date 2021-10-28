將軍澳基博幼稚園及土瓜灣慈恩學校爆上呼吸道感染　34學生中招

衞生防護中心今日（28日）公布正調查兩宗上呼吸道感染爆發個案，分別涉及中華基督教會香港志道堂基博幼稚園（將軍澳）及慈恩學校。兩間學校共有34名學生及6名職員中招，相關學校早前已被納入強制檢測公告，以排除感染新冠病毒定可能性。另外，學校亦要停課至少五日以進行清潔。



第一宗爆發個案涉及中華基督教會香港志道堂基博幼稚園（將軍澳）。（網上圖片）

兩校被納入強檢 停課至少五日清潔

第一宗爆發個案涉及中華基督教會香港志道堂基博幼稚園（將軍澳），受影響學童涉12女8男，年齡介乎3至5歲，當中3人已經求醫，全部情況穩定，無需入院。最早發病日期為9月17日，病徵包括咳嗽、流鼻水、發燒和喉嚨痛，在9月23日納入強制檢測公告。

慈恩學校受影響學生共有7男7女，年齡介乎8至22歲，及6名職員。（網上圖片）

至於第二宗爆發個案，涉及位於土瓜灣的慈恩學校，受影響包括7男7女學生、年齡介乎8至22歲以及6名職員。全部人已經求醫，情況穩定，10人需入院。最早發病日期為10月9日，病徵包括咳嗽、流鼻水、發燒和喉嚨痛，在10月15日納入強制檢測公告。

衞生防護中心稱，已向上述幼稚園和學校提供有關預防呼吸道感染的建議，相關學校正接受醫學監察。另外，由於上呼吸道感染徵狀與新冠病毒相似，為謹慎起見，學校早前已被納入強制檢測公告。