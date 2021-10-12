強制檢測學校｜12學校爆上呼吸道感染　聯合道嘉諾撒聖家學校上榜

食物及衞生局周一（11日）深夜公布強制檢測公告，7間幼稚園及5間小學的指定級別因爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，由於有關疾病病徵與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，相關學校或其指明級別被納入強制檢測公告。上榜學校九龍城嘉林邊道九龍靈糧堂幼兒園及聯合道嘉諾撒聖家學校三年級等。



另外，上周確診的機場搬運工人涉及的工作場所休息室內，一個微波爐手柄採集的樣本對病毒檢測結果呈陽性，曾觸碰該微波爐的員工，會被安排進行強制隔離檢疫；而曾到該休息室所在的機場駿運路9號超級一號貨站主樓M層RJ0M2室人士，不論是否已打新冠疫苗或近日做檢測，均需在本周三（13日）或之前接受檢測。



▼10月12日強制檢測公告詳情▼



九龍城聯合道嘉諾撒聖家學校三年級爆上呼吸道感染，同級師生需檢測。（網上圖片）

7幼稚園全校強制檢測

任何在9月28日至10月11日期間曾身處任何下列指明幼稚園超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須10月13日或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於10月15日或之前交回。受檢人士若在 10月9日11日期間已進行檢測，或已經完成疫苗接種，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

(1)香港新界青衣長亨邨亨業樓地下 B 翼及 A 翼部份

(1)青衣長亨邨仁濟醫院九龍崇德社幼稚園/幼兒中心

(2)天水圍天恒邨仁濟醫院明德幼稚園

(3)沙田廣源邨沙田靈光幼兒學校

(4)九龍城嘉林邊道九龍靈糧堂幼兒園

(5)馬鞍山耀安邨耀榮中英文幼稚園

(6)葵涌和宜合道香港聖公會麥理浩夫人中心趣智成長樂園

(7)粉嶺祥華邨祥基督教香港信義會祥華幼稚園(正校)

5小學各一級師生強制檢測

在9月28日至10月11日期間於以下指明學校，就讀指明級別的學生任教教師（包括但不限於全職、兼職和替假老師），須於10月13日或之前接受檢測。受檢人士若在 10月9日11日期間已進行檢測，或已經完成疫苗接種，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

(1)屯門安定邨仁愛堂劉皇發夫人小學一年級

(2)秀茂坪秀明道路德會聖馬太學校(秀茂坪)五年級

(3)天水圍十八鄉鄉事委員會公益社小學一年級

(4)九龍城聯合道嘉諾撒聖家學校三年級

(5)屯門蝴蝶邨五邑鄒振猷學校一年級

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至10月12日)▼



曾到機場一休息室人士均需檢測

因應有本地確診個案於病毒潛伏期間曾到訪以及環境樣本被驗出對新冠病毒呈陽性，任何在9月30日至10月11日期間曾身處香港國際機場駿運路9號超級一號貨站主樓M層RJ0M2室的人士(包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客)，須於10月13日或之前接受檢測。為謹慎起見，即使在10月9日至11日期間已進行檢測或已經完成疫苗接種的人士，亦須遵從強制檢測公告的規定。