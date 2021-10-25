強制檢測｜8個場所再納入強檢通告　6間學校爆上呼吸道感染需強檢

食物及衞生局今晚（25日）公布強制檢測公告，因應早前一名機場貨運站工人確診，涉及L452R變異病毒株，於指定期間曾身處八8個指明地方的人士，需要再次接受檢測，地點包括沙田新翠邨百佳、沙田隆亨商場惠康等。

另外，有6間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，由於其病徵與新冠肺炎相似，為謹慎起見，相關學校同樣納入強制檢測公告，包括粉嶺保良局莊啓程夫人幼稚園、荃灣全完堂幼稚園、馬灣啟思幼稚園幼兒園等。



食衞局晚上公布，八個指明地方再度列入強制檢測告公，當中包括有兩個地點涉及機場，包括機場超級一號貨站HACTL，及該貨站的主樓M層RJ0M2室。

患者亦曾到沙田多個地方，包括新翠商場的「東南亞」、東華三院馬陳景霞幼稚園、隆亨商場的惠康超級廣場，以及新翠邨的百佳超級市場。另外，來回方向的E42號巴士，亦同樣納入強檢通告。

曾於指定時間到上述地點的受檢人士，即使已完成接種疫苗，亦需於10月27日或之前接受檢測，除非已於10月23至25日期間，曾接受檢測。

另外，有6間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，由於其病徵與新冠肺炎相似，為謹慎起見，相關學校同樣納入強制檢測公告，曾於10月12日至10月25日期間，身處有關學校超過兩小時的人士，都需接受檢測，當中包括馬灣啟思幼稚園幼兒園、粉嶺保良局莊啓程夫人幼稚園、元朗聖馬提亞堂肖珍幼稚園、天水圍天樂幼稚園暨幼兒園、荃灣全完堂幼稚園。

此外，在10月12日至10月25日期間，於沙田迦密愛禮信小學就讀一年級的學生，以及曾面授該級別的老師，同樣需接受強制檢測。除非已於10月23至25日接受檢測，否則上述人士需於10月27日或之前接受檢測。