消委會：地產代理收佣金應承擔責任　食得鹹魚抵得渴　規管屬合理

消費者委員會昨天（28日）公布，今年首8個月接到106宗有關境外物業銷售的投訴，指出在香港銷售境外物業的地產代理和發產商均無須領牌，促請政府修例。不過，運輸及房屋局回覆指，僅監管地產代理不能解決源於發展商的問題，亦不能有效減低香港買家風險，把責任轉嫁地產代理未必合理。

消委會主席林定國今天（29日）在電台節目表示，代理並非獨立第三方，而是發展商的中介人，收取佣金去推銷物業，需承擔部份責任亦十分合理，直言「食得鹹魚抵得渴」，又指並非要求代理「包生仔」，而是要有合理的推銷手法。

有立法會議員就批評政府在處理這方面的求助時，採取「事不關己」的態度，若政府未來不提出修例，會考慮提出私人條例草案。



香港房地產代理業聯會榮譽主席郭德亮在港台節目《千禧年代》表示，處理境外物業的地產代理一直都毋須持牌，只需取得商業登記，因此約五、六成代理都屬無牌。他稱，有牌的代理受到「地產代理監管局」規管，需要做「盡職審查」，向市民交代發展商財務狀況、樓宇何時落成等資料，亦需取得當地法律意見。

他指業界認同加強規管，稱可以成立新的「境外物業地產代理監管局」；或者修訂《地產代理條例》，將監管局的職能擴大至可以監管境外物業，但前者需時最少五、六年，因此他認為應修例。至於有牌的代理聘請無牌者工作的問題，他稱現時仍有灰色地帶，但若監管局用「操守守則」作出檢控，「要追究嘅話都走唔甩」。

立法會議員陳恒鑌稱，於2017年曾經接到30多名買英國物業的人士求助，個案涉及無牌的代理，而這四年間政府不肯修例，批評政府採取「事不關己」的態度，即使市民報警，政府都只能透過國際刑警了解有無涉及犯罪行為，尋求消委會協助亦於事無補。他稱希望政府未來會提出修例，否則他會考慮提出私人條例草案。

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林定國就稱，現時若代理僅處理境外物業，法例容許他們豁免持牌，但應該要提供無牌聲明，讓市民知道其身份，再自行判斷風險。而法例亦准許有牌的經紀聘請無牌營業員去處理境外物業，因此會見到「老闆有牌」，但前線員工無牌的情況。

對於政府的回應，林定國指明白部份情況是發展商的責任，而非代理的問題，例如是「爛尾樓」問題，但代理是代表發展商，應該向買家提供足夠的資訊、提醒和警告，讓市民可以做知情選擇，強調並非要消滅可能的風險，而是令市民充分了解有甚麼風險，「唔係要佢包生仔，確保層樓一定無事」。他續指，代理並非獨立第三方，而是發展商的中介人，收取佣金去推銷物業，需承擔部份責任亦十分合理，直言「食得鹹魚抵得渴」。

另外，局方認為限制只有持牌地產代理可在港銷售海外物業，或會違反自由貿易的原則。林定國稱，現時超過八、九成的交易都透過香港代理，直接向賣家銷售是十分少見，消委會將這項建議放到最後，是希望政府先做好規管和教育，才到這一步。

他補充，有KOL於社交平台宣傳海外物業，雖然不屬代理，但任何人發佈任何言論都有責任，提醒KOL如有疏忽陳述，令人蒙受損失，某程度上可能都需負責任。

聽眾關先生致電電台，稱他在2017年透過中原地產購買了泰國物業，最終卻「爛尾」，很多法律問題難以解決，但代理最終消失，質疑為何大型的地產代理公司也可有這類事件發生。