消委會神秘顧客遇不懂日語日本樓銷售員　解說靠估漢字：經驗搭夠

消委會研究報告指豁免取得牌照的地產代理和營業員在港銷售境外物業，存在監管漏洞。消委員更曾派神秘顧客親身走訪20個商戶合共36個境外樓盤，當中一間出售日本樓宇的公司，營業員只提供一本小冊子及宣傳單張，問到相關內容的時候，營業員直認不懂日語，僅靠自身經驗及猜測日文中漢字含意：「賣過好多年日本樓，用經驗搭夠。」消委會指做法感到兒戲。

另外，今年一月至八月的海外物業項目投訴共有106宗，當中涉及銷售手法的投訴一共有92宗，為投訴性質當中最多，當中不少是涉及失實陳述、回報問題。



非持牌營業員提供過時資料 甚至誤述

消委會發表境外物業銷售研究報告，建議由持牌地產代理負責銷售，並加強監管資訊披露及廣告內容。消委會接獲相關的投訴個案後，派出職員以神秘顧客方式，親身走訪20個商戶合共36個境外樓盤，當中涉及八個司法管轄區，了解代理及營業員的銷售手法。消委會表示，調查當中發現，非持牌營業員所提供的資料已經過時，甚至誤述。

不懂日文賣日本樓 黃鳳嫺：實在過於兒戲

神秘顧客曾經到一間公司了解日本樓宇買賣的情況時，營業員只提供一本小冊子及宣傳單張，神秘顧客查詢小冊子內容的時候，營業員稱自身不懂日語，只能靠自身的經驗及猜測中文含意進行日本物業買賣，更説：「自己只係憑當中漢字去了解當中的含意，自己賣過好多年日本樓，用經驗搭夠。」消委會總幹事黃鳳嫺坦言，購買樓宇所涉金額高，對買家非「小事」，但營業員銷售手法實在過於兒戲。

只係憑（小冊子）當中漢字去了解含意，自己賣過好多年日本樓，用經驗搭夠。 不懂日語的日本樓銷售員

消委會發表境外物業銷售研究報告。(廖雁雄攝)

涉英國及內地物業投訴金額最高

消委會今年一月至八月接獲的海外住宅物業項目投訴數字有24宗，連同其他物業交易的投訴數字一共有106宗，當中涉及銷售手法的投訴一共有92宗，為投訴性質當中最多，當中不少是涉及失實陳述、回報問題。投訴個案當中，以英國及內地的樓宇所涉及的金額最高。

買澳洲樓營業員說附近有旅館 實情是間精神康復中心

個案當中，有顧客在購買澳洲一個物業時，營業員銷售時表示物業位處的地點附近有一所旅館，但顧客自行按地圖了解時，發現該處卻是一個精神康復中心，有誤導地點之嫌。另外，亦有營業員提供過期售樓書、部份樓宇的交流及建成時間亦有錯漏。除此之外，不少涉及樓宗建設、方位、位置及回報率的問題。

此外，2013年出售的珠海心海州物業項目，涉及投訴至今仍然是消委會接獲相關投訴中最多，有投訴人表示，已經投資87.5萬元在該個項目，至今仍然未能解決有關物業買賣事件。