疫情放緩，失業率逐步回落，各行各業開始復甦。據了解，勞工處今年首三季錄得的私營機構職位空缺回升，共有逾73萬份工，超越去年全年數字多5萬份工。當中，多個受疫情時影響的行業，如批發、零售、進出口貿易、飲食及酒店業，今年空缺明顯回升，升幅約28%。有勞顧會勞方委員認為，職位增長速度只比去年稍增，仍遠遠未及前年水平，期望政府加強就業支援。



最新一季失業率跌至4.7%。（資料圖片／梁鵬威攝）

勞工處向勞顧會提交的最新文件顯示，今年首3季錄得的私營機構職位空缺約73萬，較去年全年的68萬，上升7%，多逾5萬份工，不過與前年128萬個空缺相比，仍有一段距離。

如按行業分類，多個行業都有明顯好轉趨勢，當中以批發、零售、進出口貿易、飲食及酒店業的升幅最大，達到28%，去年僅錄得約18萬個空缺，惟今年首3季便已約有24萬個空缺。另外，製造業、建造業等亦錄得回升，分別約有3.2萬及5.5萬個空缺。不過，金融、保險、地產及商用服務業的空缺，只有約22萬個空缺，較去年全年24萬個空缺少。

另外文件又透露，如按職位分類，在經理、專業人士類別中，今年首3季約有18萬個私營機構職位空缺，與去年全年21萬個空缺、前年29萬個空缺相比，仍未有明顯改善。

工聯會九龍東總幹事、勞顧會勞方委員鄧家彪期望政府加強就業支援，包括創造更多職位、刺激經濟。（資料圖片）

工聯會九龍東總幹事、勞顧會勞方委員鄧家彪稱，勞工處的職位空缺處理中心，一向集中處理私營機構僱主提交的空缺。他認為，在經濟稍平穩，失業率逐步下降時，但職位增長速度只比去年稍增，仍遠遠未及前年水平，相信要待通關後，人流暢通刺激經濟活動，失業率才可重返低位。鄧又特別關注，經理、專業人士等職位空缺減少的情況，「反映即使有工開，但可能收入低咗，甚至向下流」，期望政府加強就業支援，包括創造更多職位、刺激經濟。