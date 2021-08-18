失業率｜調查：消費券帶動失業人數急跌　工聯會盼儘快通關振經濟

政府統計處將於今日（18日）將公佈最新失業率數字，工聯會亦在今早發表「就業狀況問卷調查」，在本月進行的調查發現失業人數呈漸層式下降趨勢，相信與消費券帶興服務業有關，但15%人收入較之前減少一半或以上。調查中，有四成受訪者相信通關有助失業人士重新就業，工聯會立法會議員陸頌雄促港府儘快跟上內地防疫措施，同時呼籲市民儘早接種疫苗，期望與內地通關後，可振興本港經濟。



勞工顧問委員會勞方代表鄧家彪（右）表示，消費券有助振興經濟，令服務業生意額大增。（黎倩婷攝）

消費券刺激服務業 散工空缺增加

8月11至16日進行的問卷調查共訪問704位市民，有27%受訪者指今個月「失業/完全無工開」，而與6月38%和 7 月 41%相比，8月從事全職工作的受訪者升至五成，但失業和開工不足數字亦有五成，反映就業市場仍受經濟不景困擾。

政府本月派發消費券首期款項，勞工顧問委員會勞方代表鄧家彪表示，消費券有助振興經濟，因為市民多出外購物，令服務業生意額增加，不少失業人士指市場上多了臨時工及散工空缺。

有工做收入減 15%人收入少一半或以上

不過，就業市場仍受經濟不景困擾，鄧家彪指有近33%受訪者回覆指收入減少，當中15%收入減少一半或以上，例如有市民跟他反映收入由原先3萬元跌至1萬多元，只有4市民收入有所增加。失業者多對前景感到不明朗，有近22%受訪者失業一年或以上，即使有消費券帶動仍找不到工作，對前景感到迷茫。

工聯會立法會議員陸頌雄（左）促政府儘快跟上內地的防疫措施，同時加緊對外把關。（黎倩婷攝）

工聯會針對失業者的困擾提出幾大建議，首先希望政府可以儘快通關，有四成受訪者相信與內地通關可有助失業者重新就業，立法會議員陸頌雄促政府儘快跟上內地的防疫措施，同時加緊對外把關，盼市民儘快接種疫苗，加快與內地通關後振興經濟。

促發放9000元失業津貼 再推電子消費券

另外，建議政府就失業者推出9000元失業/停工津貼，發放為期半年的津貼，亦推廣至其他重災區如銀行業等，一次性的津貼總花費為150億負擔不大。絕大部份受訪者指消費券有助紓緩他們的經濟困境，政府可考慮再次分期推出電子消費券，改善就業情況。

另外，他指政府雖推出6萬個臨時職位，但現時只有一半已入職，形容進度十分緩慢，且部份工種合約只有短短3個月，無助解決問題。