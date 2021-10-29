綠置居｜93萬購東頭二邨500呎單位　業主：超抵！喺大陸都買唔到

【綠置居/啟鑽苑/租置計劃】新一期綠置居推售鑽石山啟鑽苑及上期綠置居貨尾的青衣青富苑及柴灣蝶翠苑單位外，亦首次推售約800伙租置屋邨貨尾單位。

有受石硤尾重建影響的白田邨住户獲優先揀樓，育有兩名孩子的余先生揀選了位於黃大仙東頭二邨的舊樓，以90多萬入手了近500呎大單位，他形容單位超值，「舊區30幾年樓，你冇400幾萬市區，如果你咁嘅價錢真係……（冇可能）」，「真係大陸買，就算深圳都買唔到咁嘅價錢」，又指期待上樓數十年，終能在清拆下夢想成真。

惟他不滿，今次推出的租置單位較細，大單位選擇少，現時的單位亦非十分心儀，「住公屋一生人一次，咁大定係揀啲最大嘅，如果你揀啲細嘅，不如唔好揀啦，你就算抽綠置居都係咁，負擔唔到就唔好買」。



現居於白田邨的余先生今早揀選了黃大仙東頭（二）邨一個低層近500呎的大單位，他表示單位最吸引的地方在於夠大，是現時可揀選的貨尾中少有的單位，他又指，本來更心儀鑽石山鳳德邨，惟其抽籤號碼較後，到場時有關單位已被揀走，形容現時揀選了的單位屬其第6、7個選擇，「畀人揀曬喇，係冇得揀之中嘅選擇」，但有幸上車仍然感到好開心，又指趕急在今次機會上車，擔心若錯失今次機會，將要屈服揀細50平方呎的單位，

余先生表示，其單位僅約93萬元，形容是「相當便宜」，「真係大陸買，就算深圳都買唔到咁嘅價錢，其實呢個機會我都等咗好耐」。（羅君豪攝）

他又透露，其單位僅約93萬元，形容是「相當便宜」，他估算較現市同類型樓宇便宜4倍，「舊區30幾年樓，你冇400幾萬市區，如果你咁嘅價錢真係……（冇可能）」，「真係大陸買，就算深圳都買唔到咁嘅價錢，其實呢個機會我都等咗好耐」。他透露已在白田邨居住了30多年，一直未有搬新屋的機會，直至石硤尾重建才可夢想成真。惟他坦言，其單位交通相對較差，「價錢就反映曬交通等一切架喇，我都係從佢個價錢揀」，形容該單位是市區內僅有的單位。

他又指，不敢高攀今期新推的啟鑽苑，「都負擔唔到，如果負擔到梗係應該揀啟鑽苑啦，我揍住兩個小朋友，單親啊咁樣，負擔唔到」，又指只預留數萬元翻新單位，「冇乜錢裝修，但都會預返5至8萬做維修，譬如外牆嗰啲」，但他大讚單位保養得不俗，「尋日睇好似竹園嗰啲比較嚴重啲，所以就冇揀，呢個（東頭二邨）睇過都OK」。

房委會上周五（22日）公布新一期綠置居的價單，推售的租置單位佔815伙，來自港九新界共38條屋邨，當中屯門山景邨佔最多，共出售84伙，而租置「樓王」則位於黃大仙東頭二邨振東樓607室，實用面積544呎，售價101.8萬元；最便宜的則是屯門良景邨良俊樓206室，單位售價僅14.4萬元，呎價只須962元。

部份租置計劃貨尾單位內櫳

