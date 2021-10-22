綠置居2021｜租置單位價單出爐　最貴黃大仙東頭二邨售101萬

【綠置居/啟鑽苑/租置計劃】新一期綠置居首次推售約800伙租置屋邨貨尾單位，價單終於在今天（22日）正式出爐。



最新資料顯示，今期租置計劃共出售815伙單位，當中屯門山景邨佔最多，共出售84伙。此外，今期的租置「樓王」位於黃大仙東頭二邨振東樓低層單位，實用面積544呎，售價101.8萬元。



最平單位則是屯門良俊樓低層細單位，單位售價僅144,300元，呎價只須962元。



房委會早前仍未公佈最終可供出售單位的資料，今日終於公布價單等詳細資料。資料顯示，今期共推售815個租置單位，分別來自港九新界共38條屋邨，其中屯門山景邨是 「大戶」，共出售84個單位；其次是觀塘翠屏(北)邨，可供出售單位有74伙。而上水太平邨於今次銷售計劃中則未有可供出售的回收單位。

價單中顯示，在815個單位中，大部份價格都不超過百萬元，其中只得兩戶售價較高，包括黃大仙東頭二邨振東樓607室，單位實用面積544呎，售價101.8萬元，呎價為1,871元；另一戶則位於長沙灣李鄭屋邨廉潔樓2320室，單位售價101.03萬元，實用面積496 呎，呎價為 2,037 元。

至於最平的單位，則位於屯門良景邨良俊樓206室，單位售價僅144,300元，實用面積150呎，呎價只須962元，另設5呎不計入實用面積的窗台。