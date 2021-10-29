綠置居2021｜啟鑽苑大單位成搶手貨　幸運兒：好似中咗六合彩咁

【綠置居/啟鑽苑/租置計劃】新一期綠置居推售鑽石山啟鑽苑及上期綠置居貨尾的青衣青富苑及柴灣蝶翠苑單位外，並首次推售約800伙租置屋邨貨尾單位，合共推售2,112伙。

8月攪珠抽中的幸運兒今（29日）開始揀樓，有市民借用長者的身份，一擊即中，揀到啟鑽苑高層大單位，形容「好似發緊夢」，如同「中六合彩一樣」，大讚今期單位交通便利又夠大，較上一期的單位好。她透露，將會由即將大學畢業的兒子肩負供樓重擔，希望兒子成為業主後能更踏實。

亦有受石硤尾重建影響的白田邨住户，揀選了位於黃大仙東頭二邨的舊樓，他表示資金有限，無緣買新樓，只可屈服揀舊樓，惟大單位有限，選擇較少。



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現居葵涌邨的陳小姐表示，她借用家中長者的身份抽籤，便一擊即中，她揀到心儀的啟鑽苑5座大單位後，難掩興奮心情，「好似發緊夢咁，好開心」、「抽中咗就好似中六合彩咁樣」，期待與丈夫、兒子一家三口搬新屋。

她表示，其單位價值380多萬元，將會以95%按揭，首期僅30多萬，及後月供近兩萬月，她透露現就讀測量的兒子即將大學畢業，將肩負起供樓重任：「佢可以供樓㗎喇，所以就出嚟由得佢供啦，（我）冇咁大壓力」。她又指，之前的綠置居單位較細，今期有大單位，加上兒子即將投身職場，希望供樓能讓兒子更踏實。

陪同母親揀樓的陳小姐亦心儀啟鑽苑，希望能揀到望向龍翔道的大單位，讓一家四口搬新屋，而啟鑽苑亦較其現居近港鐵站，大讚交通方便，她形容其母首次申請便一擊即中是十分幸運，心情亦很興奮。惟其揀樓時間較後，亦憂慮心儀單位已售罄，坦言已做好最壞打算，若無景觀開揚的大單位便會靜候下一期新盤。她又指，上期綠置居單位較細，因此未有意欲申請，至今期有大單位的啟鑽苑推出才有上樓的衝動。

白田邨重建安置戶余先生揀了黃大仙東頭（二）邨一個低層單位，單位面積接近500平方呎，他表示喜歡該單位夠大，足夠他與兩名年幼的子女居住，又指早前已到該區一帶視察，「做過功課」，認為該邨雖然較舊，但現狀仍不俗，便選擇該邨。他續說，本來更心意鳳德邨，現時的單位僅為其第6、7個選擇，慨嘆其抽籤號碼排得較後，「畀人揀曬喇，係冇得揀之中嘅選擇」，但有幸上車仍然感到好開心。

被問到為何不選擇今次新推的鑽石山啟鑽苑，他慨嘆「冇錢吖嘛，我都想住半山，不過冇錢吖嘛」，又指「冇乜錢裝修，但都會預返5至8萬做維修，譬如外牆嗰啲」。他又指，餘下的租置單位太細，形容一生人只有一次揀樓機會，定必要揀到心意的大單位。

同樣受石硤尾重建的鄧小姐則挑選了啟鑽苑的高層最大單位，面積近500平呎與「樓王」非常接近。她表示抽樓後才鬆一口氣，「都緊張嘅，因為都知多人揀」，「一入去都唔使諗，坐低問呢間有冇就扑搥喇」，成功搶到心頭好後，她形容心情興奮，除了舊樓搬新樓外，亦是細屋搬大屋，「因為地點、交通、校網都好好，各方面配合都ok喎，所以今次先申請」，又透露搬新屋後會有生育下一代的打算。

房委會上周五（22日）公布新一期綠置居的價單，鑽石山啟鑽苑的「樓王」位於第4座3601室，單位面積479呎，售385萬元，呎價達8,038元，料可分間成兩房；最便宜的單位則是同座的206室，單位面積186呎，售117.93萬元，呎價6,340元，惟單位較細外，大廳更呈長條型設計，相信較難分間房間。

至於隨今期綠置居推售的租置單位則有815伙，來自港九新界共38條屋邨，當中屯門山景邨佔最多，共出售84伙，而租置「樓王」則位於黃大仙東頭二邨振東樓607室，實用面積544呎，售價101.8萬元；最便宜的則是屯門良景邨良俊樓206室，單位售價僅14.4萬元，呎價只須962元。

部份租置計劃貨尾單位內櫳

