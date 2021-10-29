理大設計學院邀逾千名學童　研城門郊野公園共融設計

為促進郊野公園共融概念，理大設計學院公共設計研究室於前年展開「玩樂公共設計」項目，以城門郊野公園為研究場景，聯同一群兒童藝術導師、 1,023位兒童及其家長，研究郊野公園共融設計，並於今日（29日）發布著作，展覽將舉行至下月中。



參與計劃的逾千名參加者年齡介乎學前班至高中生不等，項目另匯集了學術界、專業人士、公務員、家長等，並分為四個年齡組別的設計主題，如年紀較小的3.5至5.5歲，題目為「給予猴子觀看的指示牌」；年紀較大如12至18歲，便可參加自主設計和回收箱設計工作坊。

主禮嘉賓嚴志明教授稱，計劃有逾千名學童參加，規模相當大，有別於埋頭在圖書館、文獻做研究，更是以兒童角度參與公共設計，以人為本同時，顧及動物、大自然，十分有意義。

漁護署署長梁肇輝則分享指，雖然署方過去一直盡量加入共融元素，發現小朋友覺得郊野公園的設計，如指示牌、橫額等較死板，「將來要多邀請小朋友加入諮詢工作」，期望可吸納更多設計。

其中一名參加者、14歲的胡旭澄稱，在豪華露營（Glamping）的概念上，設計出名為「The Glacier」的作品，帳幕的外圍水晶般透明，令到人去露營時，亦可在帳幕內欣賞大自然景色，環境亦更方便家長照顧小朋友，「不只是一日的旅程，而是可以過夜。」

「玩樂公共設計」展覽由昨日（28日）起，開放至下月19日，在理大創新樓平台層舉行。