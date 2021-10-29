專訪｜破邊洲觀景台惹爭議　凌嘉勤：郊野公園需恰如其分管理

新冠肺炎下到郊野公園的人流大增，同時亦更多市民關注郊野公園的發展。不過在管理和保留自然景觀之間，應如何取得平衡？《香港01》訪問兩位前官員，包括負責近日受熱議的北部都會區「推手」、郊野公園及海岸公園委員會主席凌嘉勤，以及有「郊野公園之父」之稱的王福義（見另稿），探討郊野保育問題。

凌嘉勤指出，郊野公園需「恰如其分」的管理，「唔係就亂晒籠」，並需有適當建設，否則只會有更多破壞，亦能確保遊人安全。不過他表明反對發展郊野公園邊陲，認為不應將保育和發展對立，並建議可改為在綠化地帶內覓適合土地，「既然仲可以小心地喺綠化地帶，物色一啲合適地點做發展，睇唔到點解要走入郊野公園。」



郊野公園發展系列：

專訪｜副司長為凌嘉勤「度身訂造」？ 凌：呢啲都係你地估啫

專訪｜「郊野公園之父」嘆太人工如畫蛇添足 設計不留痕才算高手

市民有擔憂係好事，因為佢哋愛護天然環境。但我相信有好嘅設計，可以「恰如其分」地進行同鄉郊結合嘅微型工程。 凌嘉勤

漁農自然護理署早前公布計劃在破邊洲興建觀景台設計比賽結果，即引起社會爭議。有意見擔心額外的發展，勢破壞郊野的自然景觀。

凌嘉勤2017年從規劃署署長崗位退休後，頻頻參與公職。由2019年起擔任郊野公園及海岸公園委員會主席，他認為郊野公園須有恰當管理，如破邊洲觀景台等設施，實屬必要。

過去凌嘉勤曾數次與朋友登上花山，遠眺破邊洲美景。不過該處入口不清晰，路徑亦非正式行山徑，下山時有危險，加上欠缺保養，山頭水土流失嚴重。另外，上到觀景位置，亦險象環生，「有啲人行到好落打卡影相，真係一步之差就百丈深淵。」他強調，須有管理措施及建設，例如告知市民該路徑有一定難度及危險，劃出觀景台範圍，以免「行差踏錯」，「做得好唔會有破壞，反而對保護環境有幫助。」

▼西貢破邊洲觀景台設計比賽部分作品▼



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龍脊裝「龍爪」惹劣評 凌︰大家唔鍾意咪拎走佢

石澳龍脊年初的「龍爪」裝置在網上劣評如潮，最終部門受壓需要拆卸。凌嘉勤笑言，「做咗出嚟靚定唔靚，有一定主觀成份。聽大家意見作一啲調整，以後做得更加好。」相信漁護署在過程中汲取經驗，對市民反應會更敏感。他又為同事平反，該擺設是用塌樹組合而成，對環境沒有破壞，「大家唔鍾意咪拎走佢。」

不過凌嘉勤認為，漁護署設施引起社會關注，反映市民愛護自然環境，「市民繼續有擔憂係啱嘅，即係大家都關心。」他相信有「恰如其分」的設計，小型建設工程可與鄉郊環境結合。

▼近年郊野公園設計▼



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「邊陲」亦屬郊野公園範圍 不贊成改劃建屋

上屆政府曾提出發展郊野公園邊陲地建屋，凌嘉勤在訪問中，多次重申反對有關建議，直言「邊陲」亦屬郊野公園範圍，而他當年擔任規劃署署長時，已表明不需發展郊野公園。他強調樓宇用地供應雖短缺，「都唔可以賴落因為40%用地留做郊野公園，係唔關事，我絕對不贊成呢個觀點」。

凌認為，城市與郊野公園之間仍有1.6萬公頃綠化地帶，當中部份已有人類活動，包括寮屋及棕地作業。因此，如需要土地作發展，仍可研究是否使用綠化地帶。他又表示，擔任規劃署署長時，已覓150公頃綠化地帶改劃住宅用地，料提供8至9萬個住宅單位，惟現時仍需進行研究。

至於揀選綠化地帶發展又有何準則？凌嘉勤稱，須避免生態敏感地方，並沒有特別生境；即使選擇某一綠化地帶亦要小心處理，例如有珍貴樹木、季節性河溪須保護，並要與發展融合。另外，發展地點應接近現有基建配套，例如接近馬路，成本效益相對較高。

至於北部都會區料需時20年，是否難以解決房屋問題？凌期望造地建屋在計劃第一個10年的後期可完成，並強調北部已有不少項目正在發展或準備階段，「只係用返一個都會嘅諗法去做。」